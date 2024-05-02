新北一名42歲啃老男李姓男子討要金錢不成就家暴家人，其7旬老父疑似不堪長年壓力選擇在籃球場輕生，留遺書控訴「大兒子害死我！」詭異的是，半年後啃老男竟以同樣方式結束生命。啃老族問題難解，資深員警指出，若因要錢不成屢屢家暴家人，雖然國人傳統家庭觀念重「家醜不外揚」，但建議父母、家人應勇敢放手，報警法辦。

今年4月16日上午，新北八里風雨籃球場被發現有男子掛在籃球框，經查，該李姓男子跟家人不睦，平日獨自居住在轎車上還養了3隻貓，車上臭氣薰天，家屬認屍後確認死者為李男，但拒絕收屍。原來李男是啃老族，討錢未果就家暴父母弟妹，20年來全家人生活在地獄裡，老父半年前同樣掛在球框上走絕路，遺書內直指李男害死他，啃老家庭的愛恨情仇也在李男死後畫上句點。

對此，有資深員警指出，不工作依靠家人維生的啃老族若家暴家人，建議蒐集事證後，個別且陸續報警提告，檢察官將視案件情況對「啃老族不定時炸彈」申請羈押，再由法官判刑。不過，提告期間要多注意自身安危，若為了親情而姑息就怕有更大危機，別讓最親近的人傷害自己，應該要「勇敢放手，報警處理」。

資深員警表示家家有本難念的經，如啃老族已然動手家暴家人，就怕日後造成難以抹滅之傷害，建議「勇敢放手、報警」。（圖／翻攝自123RF）

啃老族恐怖行徑包括，2018年12月高雄一名有吸毒前科30歲林男，平時不工作靠祖母養，未料他向祖母要錢花用未果，竟暴跳如雷在家開瓦斯，揚言引爆自殺，當時老祖母也在屋內，警消獲報到場合力破門將林男制伏，才化解爆炸意外，林男被送醫治療，且通報為高自殺風險個案追蹤關懷。

本刊調查，不工作、不上學、住父母家，依靠父母老本過活的「啃老族」在南韓及法國被稱為「袋鼠族」、美國叫「歸巢族」、英國則是「尼特族」。中國形容啃老族是「一直無業，二老啃光，三餐飽食，四肢無力，五官端正，六親不認，七分任性，八方逍遙，九（久）坐不動，十分無用。」

還有網友在「Dcard」發文教授如何當名啃老族，引起網友熱議，原PO自稱37歲，但因為體重過重所以免當兵，上面有兩個姊姊都已經嫁人，是家裡唯一兒子，家住南港有一間50多坪房子，父母年收入將近300萬，他至今從未工作過。他建議想當啃老族第一步就是報考公務人員高考，自己考了8次落榜8次，還因諾羅、糖尿病、疫情關係閃過3次考試，「臉皮要夠厚，讓他們習慣這一切，那就可以無憂無慮地啃老了。」

曾有37歲網友PO文傳授當「啃老族」，第一步就是參加公務人員高考，他自曝考了8次全落榜，「臉皮夠厚就能啃老」。（示意圖／本刊資料照）

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