今天受鋒面及東北季風影響，各地都有降雨機率，中部以北、宜花地區有短暫陣雨或雷雨，可能出現短延時強降雨；北部偏涼，清晨最低溫在基隆18.4度。明天（3日）鋒面減弱，各地仍有陣雨或雷雨；周日（5日）另一波鋒面接近，天氣又轉不穩定，下周一（6日）北部及東半部偶有局部短暫雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天受滯留鋒影響，各地有局部陣雨或雷雨，中部以北雨勢較大；氣象署針對台中及南投山區發布大雨特報。今北部偏涼，清晨最低溫在基隆18.4度，各地氣溫：北部19至26度、中部20至28度、南部22至30度、東部20至28度。

最新模式模擬顯示，明天滯留鋒減弱，氣溫略升，仍有局部陣雨或雷雨；周六各地多雲時晴，氣溫回升，各地白天高溫都在30度以上，午後有局部陣雨或雷雨；周日鋒面接近，大氣不穩定，各地局部短暫陣雨或雷雨機率提高。

吳德榮表示，下周一微弱鋒面快速掠過北部海面，北部及東半部偶有局部短暫雨，其他地區多雲時晴；下周二、三（7、8日）西半部轉晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。