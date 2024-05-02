新竹一名戴姓女子與擔任營建工程師的李男是夫妻， 婚後育有2名子女，不料，卻發現李男與行銷公司翟姓女負責人偷腥，還多次發生性行為，並有「我想吃你棒棒、跟你做愛的時候，感覺被愛」等，煽情、鹹濕、露骨的對話，戴女憤而對2人提告連帶賠償120萬元。

法院審理，戴女指控，因為李男手機畫面未關，無意中發現他與翟女的LINE對話紀錄，依據對話內容2人交往至少4年10個月，且2人坦承至少發生11次性行為。

法官檢視戴女所提供的對話紀錄，翟女：「如果你沒結婚，我才不會想你每次要射的時候拿出來」、「我想吃你棒棒，跟你做愛的時候，感覺被愛，這對我來說很重要」，李男回：「我也感覺被愛誒」。

翟女：「你在偷偷懷念嗎」、李男：「有時候也很適合前戲」，翟女：「跟我們七次差不多」、「最記得在你老家那一次」…「現在想一想都會濕濕的」，李男：「妳本來就很容易濕」。

翟女：「好想做愛」，李男：「想要人與人的連結」、「早7年認識」，翟女：「說不定生小孩的是我」…李男：「我忍不住內射妳ㄌ」、翟女：「會跟你說我要吃藥，跟你多玩一下」…翟女：「再看看要不要生電燈泡，出來打擾我們」，李男：「我們交心」，翟女：「我以為是交配……」，李男：「補充＋交配」。

李男則是向法官表示，對於戴女所提LINE對話紀錄，是他與翟女的對話並無爭執，並坦承在與戴女婚姻關係存續期間，與翟女確實曾發生數次性行為，希望和戴女商談和解，但戴女請求之金額有實際上給付之困難。

翟女則辯稱，戴女未經理李男同意，取得LINE對話紀錄並翻拍，實屬違法取證行為戴女侵害她的隱私權、通訊自由及人性尊嚴。她與李男是正常朋友，僅有單純線上聊天，對話內容皆是工作、投資、近況交流等正常互動，最多僅是好友間露骨的玩笑話，未逾越一般男女正常社交禮節。

法官審酌，翟女與李男實際加害情形、所造成之影響、戴女的痛苦程度等。日前依法判決，認戴女請求連帶賠償精神慰撫金120萬元，尚屬過高，應予酌減為60萬元為適當。可上訴。