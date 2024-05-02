新北市民進黨議員戴瑋姍日前在台北市一家餐廳聚會，離開時不慎將自己的袋子遺留在位子上，經查後發現被同桌的警政署高階警官帶走，當她聯繫該名警官時卻遭否認，直到調閱監視器才發現袋子已被該名警官當成嘔吐袋後丟棄。戴瑋姍憤而向該名警官提告侵占遺失物、竊盜、毀損等罪。對此，警政署表示確有此事，該員是否涉及刑事責任，會進行調查。

《ETtoday新聞雲》1日報導，戴瑋姍上月29日到台北市一家餐廳聚會，離開時將裝有私人衣物及重要文件的袋子遺忘在餐會位子上，隔天發現後便通知餐廳盼協助找回。

該餐廳調閱監視器後發現戴瑋姍的袋子，被當晚同桌的警政署資訊室王姓副主任帶走，未料，當戴瑋姍聯繫這位官員後，他先是稱被另名女性賓客拿走，得知有監視器畫面後，又改口不知袋子去向。

不過戴瑋姍再調閱監視器後才發現，該名警官當晚到了捷運圓山站後便不勝酒力，將嘔吐物吐在袋子中並隨意丟棄在一旁的垃圾桶後離去。對此，戴瑋姍已委由服務處主任，向轄區海山警分局提告侵占遺失物、竊盜、毀損等罪。

警政署2日回應，該位副主任當日餐敘後，確實因為不勝酒力隨手帶走議員隨身物品，目前將配合轄區分局，針對該員是否涉及刑事責任，進行調查。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！