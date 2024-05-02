徐巧芯不告圖書館網友了！ 親曝：不想像苗澤東、賴百妤

國民黨立委徐巧芯日前遭受網路攻擊，其網路IP來自彰化縣社頭鄉立圖書館一樓公用電腦區，初步排除內部人員涉案，應為外來民眾使用。對此，徐昨（1日）上午原本透露會去提告，找出該名人士。但她晚間PO文決定不會提告，主要原因是目前資訊看起來並非有組織性的犯罪，而是個人行為，作為政治人物的她，本就可受公評。

與彰化縣政府討論過當下的情況後，徐巧芯在臉書指出，目前資訊看起來並非有組織性的犯罪，而是個人行為。如果是這樣，作為政治人物的她，本就可受公評。她強調，反對的是背後有政黨操控的網軍，以及利用公務電腦進行政治攻擊，至於個人的言論，本就屬於言論自由範圍，不需追究。

話鋒一轉，徐巧芯提到，「我不想成為像苗澤東那樣，讓公務員出來念著自己曾經發表過文章，用公開霸凌羞辱的方式面對不支持自己的人。又或者像賴品妤那樣，讓警方上去搜查其他人的電腦。」

最後，徐巧芯說，「因為我不想成為自己所討厭的人，所以最終決定不會提告」。