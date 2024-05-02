本名蘇陳端的部落客「貴婦奈奈」和男友黃博健、男友父親前台大醫院婦產科名醫黃立雄，2018年捲款10億元逃亡加拿大遭通緝，黃立雄夫妻逃亡6年後，因未在加國取得合法居留，上月以遭黑幫討債為由，聯繫調查局表示願回台接受調查。據了解，黃姓夫妻已由加拿大移民官上銬押解登機，預計明（3日）清晨抵達桃機，將由調查局派員解送歸案。

不過，同遭北檢通緝的貴婦奈奈和男友黃博健、小姑杏立博全醫美診所會計黃千芳，3人未向調查局聯繫返國事宜。

貴婦奈奈與黃博健、男友父親黃立雄3人創立的杏立博全醫美診所，2018年11月驚傳惡性倒閉詐欺10億元潛逃，被害人雖對3人提告詐欺，但貴婦奈奈與黃博健早在2017年11月30日就飛往美國舊金山。

黃立雄2017年11月13日搭機飛往加拿大多倫多，他當時兼任台大醫院雲林分院婦產部主治醫師，台大也因他失聯未到診，予以停職。北檢依詐欺等罪通緝貴婦奈奈、黃博健、黃立雄、黃千芳4人，並函請外交部領事事務局註銷4人護照，通緝時效25年，至2043年止。目前全案有5名被告，除貴婦奈奈等4人，還有診所李姓男員工。

據悉，黃立雄與妻子因未獲加拿大居留權，目前人在加國的外國人收容中心，4月間主動與調查局聯繫，表明願回台說明遭黑道恐嚇及滯留加國未歸細節。

黃立雄若返國，除解送歸案，另法務部行政執行署士林分署也將針對他欠稅7130萬多元，積極追稅。

執行署說，黃積欠103年、104年、106年、107年度4年度綜合所得稅及罰鍰、健保費、違反醫療法罰鍰，總計欠款高達7130萬9322元。