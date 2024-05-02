Klook表示，此項免佣金計畫以花蓮在地的體驗、行程、包車、飯店和美食商家為主，Klook既有商家會自動加入此項計畫，自5月起至9月底間實施。除了5個月訂單佣金全免，Klook也將承擔每筆交易訂單中的信用卡手續費，確保商家夥伴能獲得最大經濟支持。

而準備規畫出遊行程的旅客，可在Klook「花蓮」目的地頁面中挑選觀光行程、飯店、包車接送、美食品嚐、戶外活動等活動體驗，只要完成下訂且出遊時間落於5～9月，即符合免抽佣訂單條件，Klook會將訂單費用全額返回給商家夥伴。

Klook台灣總經理李雅寧表示，花蓮擁有豐富的自然景觀和原住民文化，一直是吸引台灣及海外旅客的亮點。此次推出「免抽佣計畫」的目的在提供當地旅遊商家實際經濟支持，不僅開放給既有商家夥伴，只要在9月前加入的新合作夥伴，也能享有相同的免佣金優惠。

Klook致力透過創新旅遊服務支持台灣旅遊業，李雅寧指出，除了5個月免抽佣計畫，暑假期間Klook也將陸續推出花蓮行程優惠活動，希望逐步恢復旅客對花蓮旅遊的熱情及信心，帶動更多旅客前往花蓮旅遊，加速恢復旅遊業信心與活力。