一名蘇姓男子於海軍陸戰隊66旅，服役已有7年之久，前年卻在營區寢室內偷走同袍錢財，竊行曝光後，軍隊震怒汰除並將他移送偵辦。桃園地院審理，依《陸海空軍刑法》第76條第1項第8款之在營區犯竊盜罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決指出，蘇男擔在海軍陸戰隊66旅服役，並於2022年8月18日上午潛入營區寢室，趁著無人注意，從阿豪的皮夾內搜走現金1萬2500元，得手後隨即離去。蘇男的犯行被部隊發現後，由憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦，桃園地檢署依法起訴。

桃園地院審理，審酌蘇男對犯行坦誠不諱，另考量他在案發3月後雖已遭軍隊汰除、已非現役軍人，但犯案時均於服役期間，因此仍適用陸海空軍刑法。

法官主張，蘇男在營區內竊取他人財物，顯見其法治觀念薄弱，欠缺尊重他人財產權的觀念，所為實在不可取，但衡酌他偵查時坦承犯行，犯罪目的、情節，且未與被害人達成和解或賠償等情狀，依《陸海空軍刑法》第76條第1項第8款之在營區犯竊盜罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。