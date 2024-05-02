只要活得夠久，每個男人幾乎都會罹患攝護腺肥大，但一定要動手術嗎？泌尿科醫師顧芳瑜表示，答案是「不一定」，重點是要看肥大是否壓迫尿道，他曾收治一名患者，攝護腺是一般人的7.5倍大，但因肥大是長在周邊區域，未壓迫到尿道，因此排尿順暢，不需要動手術。

顧芳瑜在臉書PO影片指出，攝護腺肥大沒有說多大，一定要做手術，多小就不用做手術，重點主要是看有沒有阻塞，有一些人的肥大，可能是在攝護腺比較周邊的地方，它不會壓迫到尿道，可能不會有任何排尿症狀。

顧芳瑜指，他曾遇過一名患者攝護腺是150克，一般人攝護腺大小為20克，足足是一般人7倍以上，非常肥大，卻未出現排尿上困擾，非常順暢，甚至與年輕人沒有任何差別，此時未必要做手術治療。

顧芳瑜指，他也曾遇過攝護腺僅有20克，攝護腺與年輕男子一樣小的阿伯，因攝護腺肥大是往內長，嚴重壓迫尿道，造成排尿困難、非常不好尿，這種狀況即便攝護腺很小，還是會建議動手術來改善。

因此攝護腺肥大是否需要手術，顧芳瑜強調重點在於症狀、壓迫位置，是否造成困擾，這需要經過醫師評估檢查才能判斷。

傳統刮除手術可改善攝護腺肥大，但需留意出血與影響性功能等風險。顧芳瑜指，攝護腺肥大近年來的治療重點，已經放在保留膀胱的健康性這件事情，現在有更多微創攝護腺手術，像是水蒸氣消融手術、束帶拉提手術、攝護腺支架、水刀等工具，病患可以既保留性功能，也改善排尿功能，兼具生活品質以及症狀改善。