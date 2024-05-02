台灣近日餘震不斷，4月30日傍晚在花蓮縣萬榮鄉發生規模4.4地震，位置鄰近中央山脈，熱愛登山的高山醫學專家王士豪表示，地震震央在中央山脈是他最不想看到的，地震過後許多高山的碎石坡面變得很不穩定，加上聯外道路多次崩塌，因此高山地區是危險區域，今年或至少10月雨季結束前，不會去爬高山。

王士豪前天（4月30日）於臉書粉專指出，今年他不會去攀爬玉山等高山，因台灣最近地殼環境非常不穩定，最不想看見的情況就是，地震震央在中央山脈，他以玉山主峰為例子說，很多落石崩塌地形，經歷多次、密集、規模不一的地震，加上大量降雨後，碎石坡面變得非常不穩定，即便是下完雨放晴後，都有可能下秒就有巨石崩塌。

王士豪表示，台灣幾乎所有高山的聯外道路，在多次地震都有崩塌況狀，有的更是柔腸寸斷，搶通後仍不穩定，實在不適合進入，因此台灣高山地區可說是危險區域。

王士豪直言，今年或至少在10月雨季結束前，會盡量不去爬高山；此外，他也看到台灣三大高山型國家公園，包括玉山國家公園、雪霸國家公園、太魯閣國家公園等的粉專編輯，都發文呼籲暫緩登山活動，這點他很認同，「登高山真的沒有那麼重要，辨別風險，危邦不入，把自己小命顧好，才是最重要的。」