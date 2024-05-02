NCC拒送鏡電視資料挨批心虛 司法及交通聯席會議

立院司法及法制、交通委員會昨（1日）召開聯席會議，審查「國家通訊傳播委員會組織法部分條文修正草案」，邀主委陳耀祥報告備詢。其中立委吳宗憲在質詢最後痛批，制度都沒有問題，NCC存在非常棒，「但就是有人去濫用制度跟權限，去做政治攻擊」，但陳則回了一句，「制度沒問題就不應該修法嘛」；此句話再度引發吳的怒火，再度回到質詢台開罵。

在質詢過程中，吳宗憲詢問，交通委員成立「鏡電視弊案調閱小組」，NCC回覆公文拒絕提供資料？為何不給？陳耀祥則回應，該份公文是要請教立委所指的「重要議案」是什麼，因為涉及提供資料範圍。此時兩人展開來回攻防，語氣越來越不悅。

吳宗憲後來更動怒地說，「你先不要講話，NCC是立法院上級機關嗎？立院要東西，爽給就給，是這樣解釋的？」、「從來不覺得我們台灣是制度發生問題，我這段時間看下來問題都在人，制度都沒有問題，結果都被人在玩弄，要嘛你們鑽漏洞、濫用制度，NCC存在非常棒，但就是有人去濫用制度跟權限，去做政治攻擊」。他強調制度沒問題，濫用的是人。

最後當吳宗憲離開質詢台時，陳耀祥說出「制度沒問題就不應該修法嘛，謝謝」。此時吳氣到忍不住回頭再度站上台說，「等一下，今天就是我跟你講，制度原本設計沒有問題，就是人濫用制度，所以我們今天不得不就組織法修法，更嚴謹，排除濫用權力的這些人，就是有人濫用，逼得我們不得不去修改制度，其他你不用再發言」。

聯席會代理主席謝龍介也忍不住說，不管有什麼情緒，既然就是政務官，維持對立法院制度基本尊重是應該的，「吳委員說的，你們對不同媒體有不同審查，就做內部檢討，如果問心無愧就對外說明」。