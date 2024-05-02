桃園市大園區今天清晨4時10分再傳停電，共有2615戶，台電人員搶修，於清晨6時20分全數復電。台電解釋，事故原因為設備故障，後續將強化桃園地區線路巡檢，降低停電事故發生。

台電指出，今天清晨因為設備故障，影響大園區大觀路、文興街、甘塘路、南和路一帶2615戶停電，事發後台電即時出動搶修，先於4時11分復電475戶，5時3分復電1263戶，5時15分復電867戶，並於6時20分全數復電，努力降低停電事故影響，避免影響民眾上班作息。