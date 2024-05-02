新內閣人事名單底定，目前公布的34位部會首長中，女性僅佔8席，約26.5%。對此，中山大學社會系教授陳美華指出，只要看女性在國會的比例就知道，25%、四分之一應該是地板，而非天花板，「但賴神在內閣進用女性部份，就是把25%當成天花板，而他自己選前的承諾也是30%」，不只是反挫女性參政路線，也可能將年輕選民越推越遠。

最新內閣人事。（陳友齡製圖）

新內閣人事底定，除7至9位的政務委員尚未公布外，目前已公布的34人名單中，僅有副閣揆鄭麗君、內政部長劉世芳、勞動部長何佩珊、海委會主委管碧玲、客委會主委古秀妃、財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、主計長陳淑姿共8名女性閣員。

中山大學社會系教授陳美華近日在臉書指出，婦女新知基金會發了兩三次「內閣好男/難」的聲明，她也陸續看到有朋友談論女性閣員太少的問題，其實強調行動創新的新內閣不只女性太少，34席中佔8席、約26.5%，還是個老內閣，平均年齡62.5歲，50歲以下的只有一位準行政院發言人陳世凱（46歲）。

陳美華指出，今年評論「太男內閣」的短文幾乎很少人在談需要女性的部分，因為幾乎都已經寫入教科書，也是性別主流化的常識，令人無奈的是，政府左手喊性別主流化、強調台灣是性別多元的民主國家，但右手還是有各種理由不進用足夠的女性閣員。

「我們已經選出4成女性立委，但只有26.5%的女性閣員」，陳美華也解釋26.5%的意義，教科書有寫，彭婉如女士推動「女性參政四分之一」的條款，先是民進黨列入提名規章，接著國民黨等相關政黨跟進，之後《地方制度法》也規定，民選縣市議員、鄉鎮市民代表每四席，應有一名女性當選，「但其實只要看看女性立委在國會的比例，就知道1/4、25%都已落後現實，它應該被看成地板，而不是天花板。」

陳美華批評，「賴神在內閣進用女性部份，就是把25%當成天花板。但婦女團體多年來倡議的是『任一性別不低於1/3』，而賴自己選前的承諾也是30%」，且現有的26.5%是以34席來計算的，未來當7至9席政務委員補齊後，會有多少女性比例還不得而知。

陳美華也指出，賴清德這次大選和以往民進黨總統大選不同之一就是年輕選票流失，性別恰恰又是台灣政治中，有高度世代差異的議題；具體反映在40歲以下的人較支持同志、同婚，而年老世代（不論藍綠）都比較不支持；預言該內閣是三十多年倡議女性參政的路線的反挫，也可能將從小就開始接受制度化性別教育的年輕選民越推越遠。」