香港歌手林子祥與女星葉蒨文結婚28年，是演藝圈知名銀髮夫妻檔，兩人不時會在社群放閃。而近期林子祥在新加坡舉辦演唱會時，葉蒨文不僅到場力挺，更上台與老公合唱，將現場氣氛場炒到最高點，而夫妻倆的互動更是閃瞎現場觀眾。

林子祥上個月28日於新加坡舉辦演唱會，葉蒨文現身擔任表演嘉賓，穿著黑色短版背心，外搭白色透膚上衣及透明罩衫內搭黑bra，讓她的好身材若隱若現，相當性感。當晚她不僅在快歌環節，在旁替林子祥「伴舞」，之後還一起演唱了《選擇》、Donna Summer《Bad Girls》以及一連串經典老歌，讓台下歌迷聽得如癡如醉。

然而，在演出過程中，葉蒨文因情緒激動仰天大笑時，林子祥見狀立即伸手扶住老婆的腰，深怕她跌倒；另一段畫面則是葉蒨文開心的倒在林子祥身旁，林子祥則寵溺的摸摸葉蒨文的頭，超甜蜜互動曝光後，讓許多網友大讚「林子祥你好會愛人」。此外，也有不少人讚嘆兩人的狀態非常好「62歲的她還是好美」、「這身材和氣質沒得話說」、「葉蒨文沒老過，林子祥沒年輕過」。