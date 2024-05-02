警界又爆性騷疑雲。平時負責特勤及行政院各機關安全維護的保六總隊，一名負責重量級院會安全的中階主管，遭到部屬申訴多次對他伸鹹豬手，讓該名部屬氣得申訴性騷並向分局報案提告，全案經保六總隊調查，目前已拔除該位主管職務，調回大隊部進行調查，並函送法辦。

知情人士透露，該位主管平時表現良好，頗受到長官重用，且工作相當認真，在原本負責安全的府院單位以服務多年，與不少官員相當熟悉並獲得好評，也被視為明日之星，遭受下屬申訴後，讓不少長官相當震驚。

據了解，部屬向上申訴，該位主管多次對他進行肢體碰觸猥褻，讓他深感噁心並多次表達反感，不過主管並未停手，不得已下只好進行申訴，即使事後主管也表達歉意，但部屬並未接受，僅是希望制止這種不當行為。

目前保六總隊將召開性別平等委員會，並配合分局進行調查，因此暫時將該位主管調非主管職務靜待調查。

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