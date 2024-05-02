美國為了加強半導體製造在地化，推動晶片法案補助台積電、三星及英特爾等大廠，但各廠商卻接連出現人才不足，延後建廠時程與量產時間等問題，華盛頓郵報直言，美國半導體產業最大的問題還是人才，砸大錢找台積電與英特爾，卻沒有足夠的人才庫，確實是比較差的一部分。

報導提到，不僅是建廠的工人短缺，晶圓廠運作所需的技術員、工程師及電腦科學家也都不夠，為了讓更多人投入半導體產業，美國需要社區大學培訓、高中職業計畫甚至學徒制，但這些策略看似簡單，實務執行上並不容易，相當複雜又費時。

報導直言，台積電設廠的所在地亞利桑那州，其實大部分的人並不了解半導體產業，碰上招募人才的問題也就不意外了。

報導喊話，如果美國無法提供足夠的人才，應該要做好開放大量外籍人才的準備，目前的學徒制似乎是最有效的做法，每間半導體公司應該都會推出類似措施，解決捉襟見肘的人才問題。

台積電美國廠採用4奈米，量產時間從2024年底延至2025年上半年，二廠跟著延後，採用2奈米預計2028年量產，第三廠量產時間尚未確定，但確定採用2奈米或更先進的製程。