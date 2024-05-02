韓國瑜接見美國民主黨州協會訪問團

立法院韓國瑜院長昨（1日）接見美國「民主黨州主席協會」（ASDC）一行8人，在致詞時感謝美國民主黨對台灣的堅定支持，非常重視與美國國會之間的交往，感謝美國對台灣的友誼。而訪問團團長舒默（Mike Schmuhl）主席要發言時，發現桌上沒麥克風，因此跟翻譯人員示意，此時韓馬上遞上手邊的麥克風化解問題；該段畫面曝光後，吸引不少網友關注。

韓國瑜致詞時感謝美國民主黨對台灣的堅定支持，不但多次通過友台決議案，支持台灣加入「世界衛生組織」（WHO）等國際組織，拜登（Joe Biden）總統更多次強調台海和平的重要性，立法院對於美國的支持與友誼，銘感於內。他介紹立法院為單一國會，在113席立委中有72位加入「臺美國會議員聯誼會」，顯示立法院非常重視美國國會。

當韓國瑜致詞完，靠近舒默的位置並沒有麥克風，此時舒默先跟翻譯人員比出手勢示意，眼尖的韓國瑜發現問題後，立刻遞上他剛剛使用的麥克風，接著再請現場人員遞上第二支麥克風，成功化解問題，並向對方說聲「Sorry」。

舒默表示，相當榮幸來到立法院並感謝韓院長撥冗接見，接著介紹本次訪團成員來自美國8個州，抵台至今3天學習良多，參訪了政府機關、非政府組織和學校，其中與師大附中學生的互動令他感受到台灣高中生的活潑朝氣。他說，美國國會亦有「國會台灣連線」，其中民主黨多達100位國會議員，拜登總統亦為民主黨領袖，於本年簽署了有關印太地區安全的國防相關法案，顯示對於台灣的重視。舒默最後盛讚台灣蓬勃的民主、創新的經濟、多元的社會文化與熱情的人民，他非常期盼接續的行程與對話。