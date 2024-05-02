機車4月單月戰報，單月總市場領牌數量6萬1132台，雖年增17.12%，仍月減5.97%或3884台，推測因該月底天候不佳影響整體買氣。銷售冠軍仍由三陽拿下，單月領牌達2萬4921台，年增24.21%、月減5.87%，市占略升至40.8%；光陽單月領牌達1萬8197台，年增30.84%、月減7.22%，市占略降至29.8%，冠亞軍數量差6724台；隨後山葉單月8803台，市占14.4%；gogoro單月達3850台，市占6.3%。

機車前4月領牌表現，總市場21萬8406台，年減4.78%。三陽累積9萬2316台，年增4.33%，市占達42.3%；光陽累積達5萬9464台，年減4.00%，市占27.2%；山葉3萬5139台，市占16.1%；gogoro累積達1萬1171台，市占5.1%。

三陽在1月新發表的水冷機種JET SL+持續熱銷，4月仍有有高達4810台的領牌數量，帶動整體JET系列銷售共6564台。三陽提到，不論在國民車系的WOO、活力、全新迪爵，時尚流行的CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的DRG、MMBCU也都穩定的銷售，因此三陽在4月市占達到40.8%，穩居銷售冠軍。

電動車方面，電動機車龍頭gogoro市占持續攀升，雖然今年四月整體機車市場月衰退近6%，然Gogoro今年一至四月領牌數、市占率卻逐月上漲，從今年一月4.51%市占步步提升至四月的6.30%，帶動整體電動機車領牌數與市占逐月成長。

台灣是摩托車大國，摩托車數量超過1千4萬台，滿足女性騎車需求的車款，比例上依然是相對少數。主要因為女性對日常的交通工具要求不同，不只要輕巧、省油、好看，更注重細節和質感。

Gogoro今年備受期待車款入門級距新車JEGO，主打市區短程代步，上市兩個月熱銷近8000台，最受熟齡女性青睞。Gogoro JEGO四月已領牌1117台，並持續加速大量交車，拿下四月整體電動機車銷量冠軍，第二至第五名分別為Gogoro VIVA MIX、Gogoro Delight、Gogoro VIVA XL、Gogoro VIVA XL SUPERFAST。

而五月母親節，SYM的CLBCU或Fiddle LT從上市以來，始終受到年輕女騎士的喜愛。三陽表示，適逢母親感恩季的到來，SYM女性車款CLBCU和Fiddle LT購車享最高補助1.13萬元。而5月考量納稅季的到來，國民車款迪爵續推出汰舊換新最高補助2.38萬元的優惠，讓通勤族在購車上能更輕鬆。

性能旗艦新車Gogoro Pulse於4月2日正式開售，累積近1800張訂單，其中95%是最高階的Gogoro Pulse Ultra車款，九成車主為男性，將於第二季下旬開始交車。Gogoro x MUJI無印良品聯名車款自2023年7月底上市至今，已熱銷逾1.5萬台，其中以「原色棕」車款最受歡迎。同步歡慶台灣無印良品在台20周年，Gogoro x MUJI無印良品聯名車款推出限時禮遇。

電動機車除了買車價格外，資費的養車費用也受消費者留意，光陽月前推出168吃到飽方案，Gogoro也強調，Gogoro從今年2月29日起全車系推出199元(適用綠牌新購)與499元(適用白牌新購)資費方案，單月最高可騎乘1500公里，比加油更便宜。瞄準不同客群需求的新機種搭配更超值的資費，有效推動更多消費者入手電車。