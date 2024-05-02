小編今（2）日精選5件不可不知的國內外財經大事。AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Supermicro）1日公布第三季財報，在AI需求強勁帶動下，單季營收38.5億美元、年增200％，並再度上修全年營收預期，由原先的143億～147億美元，提高至147億～151億美元。美超微對AI前景持續抱持樂觀，有望帶動仁寶、緯創、雙鴻、奇鋐、博智、麗臺、優群等台系供應鏈後續營運動能。

【1】AI拉貨猛 伺服器ODM台廠吃補

受惠歐美CSP（雲端服務供應商）及資料中心對AI伺服器需求增溫，美超微（Supermicro）看旺AI伺服器／高速運算及整機櫃之IT解決方案等業務後市。伺服器主要ODM業者如緯創、仁寶，皆可望在美超微拉貨需求加持下，營運動能看旺。

【2】美超微上季營收 低於預期

隨新一季財報出爐，美超微第三季營收來到38.5億美元，年增200％，雖低於預期的39.5億美元，但EPS6.56美元優於市場預估的5.78美元，較去年同期的1.53美元大增。

美超微指出，第三季營收再創新高，在AI基礎建設需求強勁下，預期第四季營收將介於51億美元至55億美元，EPS落在7.2至8.05美元，並再度上修全年營收至147億美元至151億美元。

【3】AI晶片獨木難撐…超微 本季財測不如預期

超微（AMD）上季（1至3月）受惠於AI需求，營收54.7億美元優於華爾街預期，且與去年同期相比轉虧為盈，但本季財測和市場展望不如預期，使公司股價1日早盤下跌7.99％。

【4】半導體檢測三雄 業績全面爆發

AI、HPC（高效能運算）需求強勁，推動台積電除推進先進製程外，對先進封裝CoWoS採取擴大產能建置動作，市場法人看好，在先進製程及先進封裝需求不斷推升下，半導體新品需配搭前期檢測能量，將同步大幅提升，台系半導體檢測分析三強閎康、宜特及汎銓，今年營運表現可望全面續強。

【5】美8紙媒 告微軟、OpenAI侵權

美國八家報紙出版商4月30日在紐約聯邦法院提起訴訟，指控科技巨擘微軟與OpenAI在未取得許可或未付費情況下，「竊取他們數百萬篇受版權保護的新聞文章」用於訓練其人工智慧（AI）聊天機器人。