華府智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）昨（1）日公布最新調查，超過4成美國人將中國大陸當成敵人，是五年來最高，另外有81％美國人對大陸持負面看法。值得注意的是，多達1成受訪者居然「沒聽過」大陸國家主席習近平。

綜合美聯社、美國之音報導，皮尤研究中心最新調查指出，連續第五年，81％美國受訪者對中國大陸持負面觀感，當中43％的看法「非常負面」。

當被問及對美中關係的看法時，高達50％認為中國是美國的競爭對手，42％認為是「敵人」，僅6％視大陸為夥伴，將大陸視為敵人的比例是2021年以來新高。

共和黨人或親共和黨的中間選民較傾向將大陸視為敵人，占比達59％，相較之下，僅28％民主黨人或偏民主黨中間選民視大陸為敵人。

當被問及如何排序22項外交政策目標時，49％受訪者將限制中國的影響力列為最優先目標，42％認為應該重視，僅8％認為不應該成為優先任務。

調查也顯示，美國民眾普遍對大陸國家主席習近平缺乏信心，在評估習是否能在全球議題上做出正確決定方面，46％表示毫無信心，33％表示沒有太多信心。令人意外的是，居然有10％受訪者「沒聽過」習近平。

報導指出，較年長的美國人、保守派共和黨人及不滿美國經濟現狀的人，對大陸的態度更為批判，並且更可能把大陸當敵人。

這份報告並未探究為何美國人對大陸持負面觀感，不過有調查民眾對大陸影響力的看法。

皮尤研究員克里斯汀．黃（Christine Huang）評論：「當美國人認為近年來中國對世界的影響力更強時，或者對美國經濟有很大影響力時，他們對中國的看法也更加負面。」

她補充說明：「對美國經濟的悲觀看法也和美國人如何評價中國有關：那些認為美國經濟不佳的人，比較可能負面看待中國，並且將中國視為敵人。」

皮尤中心於4月1日至7日期間邀請全美3600名成人填寫這份線上調查，民調誤差為正負2.1個百分點。