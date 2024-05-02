香港歌手鍾鎮濤（阿B）前妻、60歲女星章小蕙近年在小紅書分享保養和美容方法，扭轉過去拜金女形象，被粉絲封為人間富貴花、帶貨女王。最近她曬出一支影片分享在香港和洛杉磯的兩地舊家內部裝潢，她透露自己喜歡樹，不追求無敵海景，私下的她有少女心，愛買水晶燈和名貴古董椅，尤其後者是她超級寶貝，幾乎只能看不能坐。

章小蕙上月29日在小紅書曬出一支影片，分享在香港和洛杉磯兩個舊家的「Roomtour」，她強調房子不論大小都可以住得很舒服，家中有很多「不能坐」的古董椅，連她自己都是為了拍照稍微坐一下就趕快起來，而她在香港的舊家外種了很多樹，表示自己喜歡被樹叢圍繞的感覺，因此要求家中外面庭院一定要有樹，修剪工人還會幫樹編號，她常常在家裡聽到工作人員喊：「欸，69號今天生病了」或「給72號修剪一下」，讓她很感恩工作人員的細心。

而私下的章小蕙生活習慣依舊相當精緻傳統，透露那張桌子就是她的整個事業，會用傳真機發稿給編輯，平時她除了買時尚雜誌，還會有保留剪下喜歡頁數的習慣，內容從美妝、造型、珠寶、攝影都有，而香港的舊家她住到2005年，之後就搬去洛杉磯居住。

章小蕙在小紅書分享在香港、洛杉磯兩棟舊家。（圖／中時資料照）

章小蕙指出，位於洛杉磯的舊家位於海邊的一座山上，周遭依舊有她喜歡的樹圍繞，她也表示自己仍要求家裡要有真的壁火爐，坦言至今還是喜歡聽火燒開木頭的聲音，而她喜歡水晶燈到連在戶外走道也要放水晶燈，笑說：「我自己一個人住，你管我幹嘛」，並強調喜歡的住家環境不一定要很奢華，只要打掃乾淨，有她喜歡的衣服、抱枕、沙發、家具就夠。