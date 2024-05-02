新北市一名簡姓男子今年2月29日晚間偷竊貨車後，先在台62線快速道路撞死劉姓巡路員，肇事後又一路撞進基隆市第三警分局八堵分駐所，值班台蘇姓員警不幸殉職。基隆地檢署昨（1）日公佈偵查結果，認蘇男當下因急性精神病發作而釀憾事，衡酌其已身亡，予不起訴處分。對此，劉母親對檢方判斷表達不滿，稱簡男故意找警察報復，兒子事發時身穿反光背心、騎乘警示燈機車而被誤認為警察，最後遭簡男盯上。

警方調查，簡男於2月29日當天，疑因精神狀況不佳，只穿一條內褲跑到澳底漁港偷走一輛貨車，後於台62線16.6公里處，追撞38歲巡路員劉冠群的機車，導致對方從車上摔下後傷重不治。第一起事故發生後，簡男再開車衝撞基隆八堵派出所，導致當時在值班台的員警1死1傷，短短2小時連奪2命，而簡男跳車光腳狂逃，期間也遭火車撞擊，當場身亡。

當時案情曝光後，簡男吸毒、患有精神疾病的背景遭起底。外界傳聞簡男是因不滿過去被告發，為此才尋機「報復」警方，因此才透過這種激烈的方式選擇回擊。對此，警方表示，簡男駕駛的小貨車，多年前的確曾被警方開罰單，但此事已時隔多年，判斷應可排除。

基隆地檢署歷經2月偵查，昨天公佈偵查結果，指出簡男2月時曾被醫院診斷罹患急性精神病，病徵包括情緒激動時有奔跑及殺人意念、情緒易怒有被害妄想，2月上旬出現幻覺再度就醫，尿液同時檢出甲基安非他命反應。

檢方說明，簡男在案發當天下午，曾前往基隆市警南榮路派出所，向員警求救：「有魂魄要追殺我」；員警請他冷靜後再確認，簡男隨後自行離去，過程中並未發生衝突。

檢察官依據簡男病史、精神科醫生證述，發現與急性精神病發作時「被害妄想」的典型特徵吻合，另認簡男生活中未與被害人有交集，因此推斷他肇因急性精神病發作，攻擊被害人致死；衡酌簡男已經身亡，予以不起訴處分。

對於檢方偵查結果，劉姓巡路員的父親認為檢察官依據掌握的事證而做出推斷，並未表達異議。不過劉男的母親卻堅稱簡男事發時特意尋警報復，由於兒子身穿反光背心、騎乘警示燈機車，因此而被誤認為警察，慘遭簡男盯上，最後才會被撞死。