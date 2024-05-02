許多民眾搞不清楚便當紙餐盒到底要不要回收，有網友表示，餐盒油膩不好處理，資源回收公司根本不收紙餐具，最後還是壓一壓燒掉，直呼「餐盒、紙杯回收都是做爽的」。對此環境部指出，紙餐具是公告應回收廢棄物，呼籲民眾餐後用餐巾紙擦拭、清理殘渣、分類與堆疊整理，再交給清潔隊或回收商，勿當垃圾丟棄。

一名網友在批踢踢發文表示，聽說回收公司根本不收紙餐具，因為又油又不好處理，所以最後還是壓一壓燒掉，「那我浪費時間分類紙餐盒、紙杯是做爽的嗎？」

話題引發討論，有網友認為，用完餐還要洗免洗餐具根本是本末倒置；也有人表示，家裡附近清潔隊規定，髒的塑膠盒、紙盒都直接丟垃圾車。

環境部資源循環署指出，紙餐具為了防水、油漬及使用便利，生產時會在表面塗上一層聚乙烯或以浸臘處理，回收後送到專業的廢紙容器處理廠，除將紙漿回收再製成其他紙製品外，塑膠膜也可再製成塑膠粒。

為提高回收品質，建議民眾用完餐後，拿餐巾紙擦拭紙餐具，去除廚餘減少蚊蟲孳生，再將垃圾、紙餐具、廚餘分類，最後把紙餐具堆疊，交給清潔隊或回收商以利回收；切勿將紙餐具與廢紙混在一起回收，或當作垃圾丟掉。