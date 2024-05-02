前立委沈富雄已年近85歲，但仍常上各個政論節目進行政治評論，身體狀況生龍活虎，而他今（2）日在廣播節目上分享了自己的養身之道，提到了3個關鍵。

沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，黃提到，沈的身體狀態相當好，可能比自己還好，他的養身之道是「強度運動」、「睡眠」和「延緩55歲之後成為中性動物的時程」，沈並進行細節說明。首先在運動方面，沈富雄指出，每天都要進行強度運動、每天動80分鐘，消耗500大卡熱量。

睡眠方面，沈富雄提到，睡覺的習慣因人、年齡而異，但老人家最好能睡就睡，且睡眠時間要湊滿8小時，此外，睡覺時不能失眠，因為一旦失眠，各種問題就來了。

第三點延緩55歲之後成為中性動物的時程，沈富雄指出，當人的性別角色逐漸模糊，會對身體造成影響，甚至讓上天賦予的物種功能消失，若想長壽、活得快樂，就勢必得「欺騙一下上天」。他提到，自己時常會關注股市、體育和政治，而這些都是「文明化後的雄性動物最初始競技」，保持對這些事的關注甚至參與，身體的機能自然就維持住了。