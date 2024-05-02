台股遭列窄基指數，衝擊投資人信心，且美國通膨頑固降息時間延後，超微、美超微財測不夠強，引發美國半導體與AI族群出現賣壓，台股今（2日）以20360.67點開出，隨後下跌逾140點，權值股台積電跌9元，觸及781元。

昨為勞動節休市一天，台股30日下跌98.92點，收在20396.6點，成交值3575.85億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超32.66億。自營商賣超8.59億，投信買超17.86億，外資及陸資買超23.39億。

由於台積電佔台股市值的比重，在過去3個月內有45個交易日超過3成，使得台股被打入窄基指數，最快7月底美系外資將無法在台指期交易，金管會表示，台灣的外資交易人中，九成來自新加坡、香港和英國，境內美系外資僅占0.7%，占比不高影響有限。即使如此，市場仍高度關注台股後市。

聯準會周三公布最新的利率決策，維持連六凍，主席鮑爾雖已初步排除下次行動是升息的可能性，但由於頑固的通膨，讓鮑爾暗示可能得延長利率在高檔的時間，意即降息時間可能推遲，目前市場預測為9月。

周三美股四大指數僅道瓊收紅，費城半導體指數重挫3.54%，超微下殺將近9%，美超微財報不如預期暴跌逾14%，輝達跌3.93%，台積電ADR下跌2.40美元（或1.75%）至134.94美元。