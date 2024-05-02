創作歌手謝和弦前陣子遭前妻Keanna暗示曾婚內呼麻並出軌陳芳語（Kimberley），氣得回嗆女方記錯人，更加碼爆Keanna的玩尿性癖。雖女方否認，但傳出成人平台SWAG因此找上門尋求合作，昨（1日）深夜，Keanna發文坦承SWAG的確是用微信來加她了。

Keanna放上戴著黑框眼鏡的自拍照，透露現階段正在閉關準備考試，其實很不適合在這個節骨眼發文。但因為很煩，還是決定出聲回應。她無奈地表示，發了抒發辛酸血淚史的感言後，外界冒出一堆聲音，「有那種檯面上說沒有，檯面下放話說要弄我的。不然就是鋪天蓋地的新聞，為我整理了我的前半生，不知道的人以為我準備要出自傳了？！」

Keanna臉書全文。（圖／KT - Keanna Taiyh臉書）

至於外傳SWAG不惜代價想與她合作，Keanna表示：「人家的確是微信來加我了，但是什麼實質都沒有。」眼見外界已經炒得沸沸揚揚，Keanna哭笑不得地表示：「在這樣的前提下，你們還能替我一路寫到完結篇，還真是謝謝了！是不是我再不發文，連我這一生都替我安排的明明白白？」

Keanna說不希望往被弄的方向思考，畢竟沒有什麼好弄不弄，該怎樣就怎樣，「而且這樣弄我，其實挺浪費錢的。」話鋒一轉，Keanna再度喊話：「其實更有效的方法，建議可以直接去告我，然後我帶著證據去法院，怎麼樣？」

Keanna咬定陳芳語曾跟謝和弦有一腿。（圖／中時資料照）

Keanna先前暗指陳芳語誇她溫柔、漂亮後，就跟謝和弦呼麻偷情；對此，陳芳語在粉絲群組斥責Keanna說謊，陳芳語公司則否認Keanna的爆料，若再有侵害陳芳語名譽的不實謠言，將主張法律上權利。不久，Keanna再度直球對決：「不然這樣好了，為了避免造成法律問題，妳公開授權我來公佈我有什麼證據？妳看可好？又或者，妳來告我，我拿著它們去法院，也是可以」；而被謝和弦爆性癖，Keanna否認後則揚言提告。

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