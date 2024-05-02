●AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Supermicro）1日公布第三季財報，在AI需求強勁帶動下，單季營收38.5億美元、年增200％，並再度上修全年營收預期，由原先的143億～147億美元，提高至147億～151億美元。美超微對AI前景持續抱持樂觀，有望帶動仁寶、緯創、雙鴻、奇鋐、博智、麗臺、優群等台系供應鏈後續營運動能。

●美國聯準會如市場預期按兵不動，並暗示短期內沒有降息計畫，值此之際，美企業績表現參差，華爾街股市1日開盤漲跌互見，午盤時段齊漲，聯準會維持利率不變的消息對美股影響輕微，但其後主席鮑爾在記者會上表示，下一次行動不可能是升息，刺激道瓊工業指數短暫飆升533點，盤中高見38,349點，但隨後高位回落，漲幅顯著縮窄，標普500指數和那斯達克指數則轉跌，終場僅道瓊小幅收高。

道瓊工業指數上漲87.37點，或0.23％，收37,903.29點；標普500指數下挫17.30點，或0.34％，收5,018.39點；那斯達克指數下滑52.34點，或0.33％，收15,605.48點；費城半導體指數挫跌165.62點，或3.54％，收4,507.68點。

●受惠歐美CSP（雲端服務供應商）及資料中心對AI伺服器需求增溫，美超微（Supermicro）看旺AI伺服器／高速運算及整機櫃之IT解決方案等業務後市。伺服器主要ODM業者如緯創、仁寶，皆可望在美超微拉貨需求加持下，營運動能看旺。

●美系四大雲端服務供應商（CSP）業者，近期財報數字及資本支出優於市場預期，隨著CSP調高資本支出，法人估計，到2025年美系CSP業者資本支出的複合年均成長率（CAGR）近兩成，受惠股為輝達（NVIDIA）是最大贏家，台股首選台積電。

●民進黨主席暨準總統賴清德1日表示，民進黨過去推動包括推動《勞工保險條例》修正，逐年調升基本薪資，今年也編列1,200億元公務預算挹注勞保基金；他承諾會持續打造更友善勞動環境，運用所有政策鼓勵企業加薪，6月試辦的彈性育嬰假不排除視試辦情形再擴大。

●財政部1日指出，穆迪（Moody’s）4月30日發布確認維持我國主權信用評等為「Aa3」，展望「穩定」，標普（Standard ＆ Poor’s）同日亦發布完整分析報告指出我國主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」佳績，肯定台灣穩健財政管理以及堅實的財政韌性。

●AI算力需求狂飆，先進封裝產能成關鍵！法人指出，台積電著眼先進封裝成長性，包括中科、南科、嘉科均進入擴產進行式，今年拍板的嘉義科學園區預計先行興建二座先進封裝廠，嘉科一期將於本季動土，明年下半年進機，嘉科二期預計明年第二季動土，2027年首季度進機，續擴AI、HPC市占大餅。

●AI、HPC（高效能運算）需求強勁，推動台積電除推進先進製程外，對先進封裝CoWoS採取擴大產能建置動作，市場法人看好，在先進製程及先進封裝需求不斷推升下，半導體新品需配搭前期檢測能量，將同步大幅提升，台系半導體檢測分析三強閎康、宜特及汎銓，今年營運表現可望全面續強。

●台股反彈1,268點，惟遭遇美股四大指數4月30日重挫，科技股將首當其衝，即將迎接新任總統賴清德520就職典禮之際，台股三名師對5月行情看法分歧，第一金投顧董事長陳奕光最為樂觀，看好政府基金、投信雙護盤資金力挺台股，有望在520前突破前高再創新高。

陳奕光樂觀看好台股520行情的理由是內資勢力不容小覷，今年政府基金、投信雙護盤資金打敗外資。

●全球企業擺脫去年不景氣後，近日再度擴大線上廣告支出，再加上亞馬遜投資AI有成，強化AWS雲端服務內容，促成上季（1至3月）總營收創新高，淨利104億美元較去年同期增加2倍以上，激勵1日早盤上漲逾3％。

●英國倫敦金屬交易所（LME）4月下旬銅期貨、現貨行情重新站回1萬美元以上，創近兩年新高，隨大陸官方各項補助措施陸續出台，市場估銅價將持續上漲。線纜業者表示，民間追漲訂單逐漸湧現，有助第二季接單及營收增長，加上台電強韌電網計畫，第二季營運可望優於第一季。

●銅價持續上漲，日前每噸突破1萬美元後小幅拉回。而研究機構表示自今年起一直到2026年，銅礦短缺趨勢將愈加明顯，因此「銅概念股」包括第一銅、順德等都將受惠。

●網路OTP盜刷受害者愈來愈多，金管會也接獲不少陳情函，去年底特別找銀行業者與國際卡組織商討對策，陸續啟動三大措施，包含調降網路交易通知門檻、強化OTP驗證簡訊內容、強化三大行動支付綁卡身分驗證等。

●素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國4月民間就業人數增加19.2萬人，略低於3月上修後的20.8萬人，但高於市場預期的增加18.3萬人，顯示美國勞動市場持續緊俏。不過，好消息是勞工薪資成長創二年半新低。

●亞洲第四大經濟體韓國4月出口創下連七個月成長，強勁的晶片需求持續引領韓國出口成長。該月對美國出口值攀升至歷史新高，亦協助出口創下佳績。

●歷經漫長等待，摩根士丹利表示「IPO市場已經回來了」！該投行預測今年底可能有10到15家科技公司掛牌上市，明年還會是「更好的一年」。

●中共中央政治局4月30日召開會議，除確定7月召開三中全會，涉及經濟政策部分，則要求靠前發力有效落實已確定政策。市場人士分析認為，特別國債和地方專項債有望5月加速使用，第二季可能降息降準，另外，房地產市場可能迎來重大轉折點。

●國內外股市飆漲，金融三業首季獲利亮眼。據金管會統計，第一季金融三業稅前盈餘為2,965億元，不管是銀行、證券、保險全都賺贏去年同期，年增1,666億元或1.28倍，首季主要獲利貢獻來自銀行業賺1,548億元、年增逾1成，且保險業由虧轉盈，及證期三業（證券、投信投顧與期貨）年增6成。

●外溢保單成為大型壽險兵家必爭之地。據金管會最新統計，第一季壽險外溢保單熱銷賣破50億元，年增12％，新契約件數也一舉破30萬張。首季以新契約保費收入來看，國泰人壽連續四季拿下「外溢王」寶座，而南山人壽則以件數取勝，拿下件數王。

●經過去年爆炸性旅遊風潮，今年公股銀行信用卡刷卡成長力道持續強勁。公股銀統計，今年持續成長，如第一銀行第一季簽帳金額與去年同期相比成長逾10％、華南銀行成長近2成、彰化銀行成長7.1％，另對全年成長目標，各公股銀多設定至少二位數起跳。

●AI PC帶動，PC產業可望擺脫近兩年低潮，今年重新恢復成長。微軟新作業系統更將因應AI PC，在鍵盤上搭載Copilot專屬按鍵，鍵盤廠看好迎來PC換機潮，且新鍵盤規格有助提升產品單價，今年營運全面看增。

●到貨速度已成為電商決戰市占版圖的關鍵，尤其酷澎近半年來向投審會申請通過在台灣的投資總額達85億元，主要以擴建大型物流中心為主，被市場解讀為挑戰富邦媒龍頭地位而來，隨著酷澎全新物流中心即將於今年上半年正式上線營運，亦正式點燃今年台灣電商市場土洋龍虎爭霸的戰火。

●內需餐飲消費持續升溫，台北君品、寒舍艾美酒店，以及台北老爺酒店紛啟動餐飲升級，或將館內餐廳改裝升級，或將既有餐廳砍掉重練，或與攜手國內外名店名廚合作，推出全新餐廳或餐飲體驗空間，引爆第二季餐飲大戰。

●機車市場在連兩個月衰退後，4月隨各廠加大促銷力道以及新車效益推升下，總市場領牌6萬1,132輛，雖因工作天數較3月減少3,884輛，但較去年同期已經恢復正成長，且漲幅17.13％。其中，三陽續以2萬4,921輛，年增24.22％拿下40.8％市占居冠。

●4月工作天數較少、加上房價處於高檔、持續擴量的買氣回歸穩定，六都4月買賣移轉棟數2.29萬棟，月減0.7％、年增43.3％，房仲業者指出，去年上半年受到平均地權條例即將上路影響，交易量基期較低，今年呈現量價齊揚，預期下半年移轉棟數大幅年增狀況，才會開始收斂。

●建築業老大哥國泰建設（2501）今年即將60周年，除將配發1元現金創三年股利最高，以及第一季財報報喜。國建表示，今年推案目標七案連發，達583億元，完工量可望超過327億元，挑戰歷年最大量。

●台股近期震盪加劇，數百萬ETF投資人的心情也跟著七上八下，國泰投信董事長張錫看好台股會愈站愈穩，下半年可望比上半年好，同時建議投資人，以「高、顏、值」的秘訣來挑選ETF，以掌握接下來股債市的多頭契機。

張錫分析，台灣市場上半年還有清庫存的壓力，雖然有AI題材跟投信買超提前來到兩萬多點，但短期還是會受到戰爭、延後降息、美國通膨、財報發布等各種因素干擾，短線拉回是合理走勢，長線來看，製造業景氣逐漸回升，台灣在半導體先進製程具備關鍵領導地位，AI長線多頭才剛起步，台股應該會愈站愈穩，下半年可望比上半年更好，同時建議把握降息之前布局債市的好時機。

●聯準會（Fed）利率決策會議（FOMC）偏鷹機率高，專家指出，5月行情將維持橫向震盪，然距離總統就職日不到一個月，預估此題材仍有機會扮演行情關鍵支撐，京元電子（2449）、長榮航（2618）、寶成（9904）等15檔低本益比，且投信、官股「國家隊」齊力護盤股，蓄勢待發備戰520。

●外資2、3月共買超1,388億元，4月因地緣政治升溫、降息預期延後等因素，反手收割轉為賣超1,495億元，累計前四個月轉為賣超122.83億元。法人表示，4月全球股市震幅均相當大，長榮（2603）、緯穎（6669）、大同（2371）等15檔4月外資寵愛股，成台股穩盤關鍵。

●銅箔基板龍頭台光電（2383）產能全產全銷，下半年將步入旺季，公司規劃調高今年度資本支出，在現金基礎之下，擬從54億元調高至84億元，調幅高達55.5％，此為IC載板龍頭欣興（3037）之後，今年第二家調高資本支出的PCB供應鏈，均為呼聲最高的GB200供應鏈。

台光電第一季財報，表現三率三升，締造史上最旺首季財報成績單，單季EPS達5.76元，不僅連三季獲利逾半個股本，一季的獲利就逾去年上半年，有逾四分之一營收來自於AI應用。

●神達（3706）積極轉型，吸引市場青睞。神達董事長苗豐強與總經理何繼武於營業報告書中表示，生成式AI、車載資通訊、邊緣運算皆是神達關注的關鍵產業；神達整合旗下ODM神雲科技與品牌廠泰安（TYAN）成為DSG（資料中心解決方案事業部），透過策略聯盟及區域緊密合作，車載資通訊則延伸AI軟體相關邊緣運用，從提供軟硬體服務轉型到價值型交通行動服務，延續成長目標，搶攻AI市場。

神達今年第一季累計營收96.54億元，年增11.3％。展望後市，神達表示，今年首季營收優於去年同期，在一般伺服器、AI伺服器及車用產品持續放量出貨帶動下，預估呈現逐季成長態勢。

●華擎（3515）鎖定AI及邊緣運算應用，在商用端推出一系列工業電腦應用產品、搶攻AI IPC（工業電腦）商機之際，今年第二季後，旗下AI伺服器產品也將陸續量產，預期屆時將進一步為其營運挹注利多。

華擎首季合併營收年增12.7％、達49.53億元，為歷年來僅次於2022年同期的第二高，亦是近八個季度以來僅次於去年第四季的第二高。法人看好第二季下旬到第三季後，華擎手上的高階AI伺服器產品陸續放量出貨，可望挹注營收明顯動能，並推升全年度營收續有雙位數增長、獲利優於去年。

●錫製品大廠昇貿（3305）受惠於高毛利的錫膏訂單回流、AI伺服器比重持續拉升，加上錫價、銀價大漲，昇貿擁低價庫存利益，估4月營收勁揚，繳年、月雙增營收成績單，不僅本季營收看增，法人估昇貿上半年獲利有機會超越去年全年獲利。

●工業電腦廠艾訊（3088）首季財報報喜，稅後純益1.48億元，年增19.45％，創下歷年同期新高紀錄，EPS達1.45元。今年預估歐、美、亞三大市場可望同步成長，並積極拓展Edge AI人工智慧系統運算平台、5G Open RAN邊緣運算伺服器解決方案等應用，搶攻交通監控系統、醫療影像、工業控制、手持裝置及自動化等領域。

艾訊今年首季營收14.09億元，雖較去年同期減少10.68％，但受惠產品組合改善，以及匯兌收益助攻下，帶動今年首季毛利率來到38.36％，創11年單季新高，推升首季稅後純益衝上1.48億元，年增近2成，改寫同期新高紀綠。

●晶技（3042）第一季自結稅前盈餘6.49億元，年增82.6％，每股稅前盈餘2.1元。展望今年，晶技董事長暨執行長林萬興指出，AI、汽車電子、通訊衛星等應用，將提供石英頻率元件大量、長期穩定需求；現正面臨石英產業高速發展的大契機，為此，必須加速推動智慧轉型與先進產品研發，目前公司自動化智慧製造相關資通訊應用系統及數據分析平台亦已陸續整合上線，提升營運績效，以專注發展AI、5G+及汽車電子市場。

●工業電腦廠安勤（3479）受惠智慧醫療、智慧零售等專案訂單自第二季起陸續出貨，預計營收將呈現逐季成長態勢，全年業績估高個位數成長，再創歷史新高，市場預估今年獲利有望挑戰賺進一個股本。

●信立（4303）受惠客戶需求逐步回溫本業好轉，加上業外金融資產評價利益挹注，第一季營收0.52億元，季增48.6％，年減8.77％，稅後純益5.26億元，年增1,923％，EPS 7.35元，年成長1,815％，創近年新高。

展望後市，信立表示，開發新客戶及環保性產品，朝綠色複合加工品開發，除主力產品防水透濕膜需求強勁外，今年也與客戶共同開發RPVB無塑化劑產品應用，建立塑料回收再利用的循環經濟，預期將可取代部分PVC產品，於下半年推廣給客戶驗證。

●面對通膨、大陸及東南亞市場競爭、電價及原物料成本上漲，成衣廠紛紛增加平均單價（ASP）較高的高值化紡品出貨比例，以及自有廠區利用率，市場預期，成衣廠今年毛利率、營益率可望因高值化紡品出貨增，有雙率雙升提升的空間。儒鴻（1476）、聚陽（1477）、冠星-KY（4439）及光隆（8916）今年首季毛利率及營益率都有機會較去年同期提升。（中性看待）

●台灣自動販賣機大廠金雨（4503）今年海外布局，首波鎖定越南及泰國，法人估金雨今年營運有機會轉盈。金雨董事長卓政懋表示，公司早已成立越南100％子公司，目前公司自動販賣機先在越南的宏全國際及耀億工業等客戶廠區內設置，主力銷售瓶裝飲料等產品。

●零股交易一直是小資族、存股族的重要指標，統計今年以來至4月底台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息ETF（00919）最受小資族青睞，今年來零股交易日均量157萬股，勝過台積電，成為台股最佳小資人氣王。觀察前十大排行中，高股息ETF就占六席，凸顯台股高息ETF的存股價值持續受投資人喜愛。

●光寶科技第一季稅後純益23.88億元，寫下同期新高紀錄，每股稅後純益（EPS）1.04元，光寶科技總經理邱森彬表示，業務二路並進，電源管理方面已開發完成AI電源伺服器解決方案，散熱方面已完成液冷散熱系統解決方案，包括浸沒式、櫃式氣冷及液冷的解決方案都已備妥。

光寶科技橫向整合策略馬不停蹄，30日拍板取得日本上市電源大廠COSEL（科索）19.99％股權，雙方將合作搶食高達4,000億元利基型電源市場大餅。

光寶科本次策略聯盟投資額達25.3億元、計8,221千股，持股科索19.99％，並預計取得一名董事提名權及一名獨董建議權。

●盡力發出近300億元現金。國泰金控30日公布股利政策，每股將配發2元現金股利，若以30日收盤價50.5元計算，股息殖利率達3.96％，可列入金控前段班，國泰金今年現金股利配發率拉高到61.7％，是其近12年來最高配發率，亦即已「用全力」滿足投資人的期望。

●統一超商30日公告第一季財報，單季合併營收突破800億元大關，來到810.71億元、年增7.42％，創同期新高，獲利方面亦寫下同期次高，受惠生活服務平台擴大，首季稅後純益達29.44億元，每股稅後純益（EPS）為2.83元、年增4.43％。

●世芯-KY於4月30日公告3月自結數，其中，3月每股稅後純益為6.43元；累計第一季稅後純益12.3億元，年增逾100％，首季每股稅後純益（EPS）為15.83元，法人看好，今年在半導體龍頭擴產CoWoS封裝能量的助攻下，今年營運有機會呈現逐季成長。

●量測設備商致茂4月30日在法說會時指出，AI（人工智慧）及HPC（高效運算）需求成長，帶動SLT（系統級測試）產品於第二季放量增溫，加上第二季進入產業旺季，預期第二季表現將優於第一季。

致茂第一季營收44.2億元，與去年同期相當，微幅成長0.68％，較去年第四季則是下滑12％。致茂第一季每股稅後純益2.27元，創三年來同期最高。

●半導體封測廠力成（6239）30日舉行法說會，執行長謝永達表示，人工智慧（AI）帶來先進封裝的需求和機會，力成決定大幅拉高今年資本支出達50％，預估額度由100億元調升為150億元，同時因應AI布局的HBM相關產能，第四季將有小幅營收貢獻，明年轉為更顯著，整體營運第二季及下半年看法正向。

●台光電（2383）公布第一季財報，第一季營收達129億元，續創單季歷史新高；第一季營業毛利率29％，營業利益率19.7％，稅前淨利率20.3％，繳三率三升成績單，締造史上最強首季財報，稅後淨利達19.8億元，每股稅後純益（EPS）5.76元。主因為各類伺服器、高階網通產品及5G電信材料出貨大增所致。

●世界先進（5347）4月30日召開法說會，公布第一季每股稅後純益0.77元，雖寫下六年新低，但世界先進總經理尉濟時表示，市場需求回溫，預計第二季晶圓出貨量將季增17％至19％，第二季毛利率也將優於首季，法人看好世界先進第二季營運可望維持上升軌跡。（中性看待）

●台達電（2308）公布第一季財報，受到車用市場不如預期影響，第一季營收、獲利走弱，稅後純益約57.64億元、年減16.56％，每股稅後純益約2.22元。台達電將在2日舉行法說會，對於電動車、AI伺服器、散熱等展望仍是市場關注焦點。

輝達（NVIDIA）DGX GB200超級晶片將採用液冷散熱解決方案，台達電提供系統級液冷解決方案組件。法人初估，輝達NVL72液冷系統市場規模上看600億元，台達電有機會搶占1成以上的市占率。（中性看待）

●中信成長高股息ETF（00934）成立以來，首度調整成份股，被動元件大廠國巨（2327）入列，激勵股價一度創下638元波段新高，在甫出爐的營業報告書中，董事長陳泰銘強調，國巨已經轉型為具高度設計能力、廣度布局利基應用的全方位零組件服務解決方案供應商，未來將聚焦高階規格終端應用，建立永續經營實力。

●氣動元件廠亞德客-KY（1590）第一季營收及獲利雙雙報喜，自結第一季EPS從去年同期的8.11元增至9.15元，不單改寫同期新高，也創單季次高紀錄。由於第二季向來是氣動產業銷售旺季，亞德客4月接單金額大於出貨，法人預估，第二季有機會賺逾一股本。

亞德客30日法說會前公布自結第一季財報，單季合併營收72.06億元、年增4％，營業利益21.62億元、年增6％，合併稅後純益18.29億元、年增13％，EPS達9.15元，全面改寫同期新高。

●皇昌（2543）去年營收、獲利雙雙創新高，30日舉行股東會，董事長江程金指出，受惠於政府持續釋出基礎建設，目前在手案量逾600億元，未來二～三年的營運都朝正向看待。由於近年皇昌積極爭取海事工程相關案量，預期獲利能力可望持續提升。

皇昌自結第一季營收23.39億元、年增11.56％，且受惠於工程毛利率較佳，皇昌公告3月單月自結稅後純益0.38億元、每股純益0.16元，較去年同期的0.08元倍增。

●經濟部不甩立法院凍漲電價決議，以依《電業法》行政為由，不配合。國民黨團1日再出招，宣布將透過修法、凍結經濟部及台電預算形成實質法律效力與壓力，並將於3日院會中，將《電業法》49條修正草案逕付二讀，將未來電價漲跌都須經過立法院同意正式入法，修正草案一旦三讀通過，電價漲跌與否，須經立法院點頭、監督。

●超微（AMD）上季（1至3月）受惠於AI需求，營收54.7億美元優於華爾街預期，且與去年同期相比轉虧為盈，但本季財測和市場展望不如預期，使公司股價1日早盤下跌7.99％。

●美國越來越多商辦業主承受不住高利率和需求低迷衝擊，高達380億美元的商辦貸款面臨違約風險，寫下2012年來最高紀錄。

●繼6萬美元大關失守後，最大加密貨幣比特幣1日再摜破5.7萬美元價位，主要是聯準會（Fed）發布政策聲明前夕，市場憂Fed高唱鷹調，美國利率長久停留在高檔，引發加密幣恐慌性賣壓。

●美國八家報紙出版商4月30日在紐約聯邦法院提起訴訟，指控科技巨擘微軟與OpenAI在未取得許可或未付費情況下，「竊取他們數百萬篇受版權保護的新聞文章」用於訓練其人工智慧（AI）聊天機器人。

●連鎖咖啡店巨頭星巴克（Starbucks）上季財報營收和獲利不如預期，並二度下調全年財測目標，但執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）承諾採取多項策略扭轉局勢。

●美中汽車電池是新戰場。北美石墨礦商正遊說美國政府，對來自中國的三種石墨產品課徵25％的關稅，以防止北京壟斷汽車電池關鍵材料。美國5月將決定是否祭出301條款關稅，降低對中國供應鏈的依賴。美國財長葉倫認為，「降低通膨法」可以阻止中國生產的汽車電池零件或關鍵礦物。

●摩根士丹利證券認為，元太（8069）短期缺乏強力催化劑（catalyst），需靜待更好切入點、降評「中立」；美銀證券則針對美利達（9914）提出，評價已經滿足，且去庫存進度浮現不確定性，將投資評等由「買進」，跳水式降評為「劣於大盤」。