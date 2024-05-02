新竹一名工程師的妻子，某日見到丈夫手機畫面沒關，驚見他與一名女董座鹹濕對話，包括丈夫向對方說「想要人與人連結」、「我忍不住內射妳ㄌ」，而小三則回「想吃你棒棒，現在想都會濕濕的」。法官依據兩人對話內容，認定兩人是在回憶性愛過程，顯然已發生過多次性關係，判賠人妻60萬元。

根據判決書，人妻控訴，某天見到丈夫手機畫面未關，無意中發現丈夫竟然在外養小三，甚至有煽情、鹹濕、露骨之對話。依據對話內容，發現丈夫與小三2人交往期間至少4年又10個月，且丈夫自承至少發生11次性行為，但實際上極有可能已達無數次，小三知道男方已婚，仍頻繁進行性行為，並傳曖昧、煽情、鹹濕、露骨對話，並多次相約性交。因此提出告訴求償120萬。

根據法官調閱雙方對話紀錄，發現女方多次表示，「如果你沒結婚 我才不會想你每次要射的時候拿出來」、「我想吃你棒棒」、「現在想一想都會濕濕的」、「好想做愛，跟你做的時候感覺被愛」。而男方則回應，「想要人與人連結」、「妳本來就很容易濕」、「我忍不住內射妳ㄌ」。

法官調查，根據上訴對話，可知2人在談論性行為時之地點、過程及雙方為性行為期間、事後之感受等，彼此關係親密，回憶2人過往發生性行為之事情經過作為取樂，顯非單純打鬧。

法官認定，丈夫與小三於男方妻子婚姻關係存續期間，確有逾越普通朋友之一般社交舉止分際，非一般通念所能忍受範圍，並足以破壞元配婚姻生活之圓滿，因此判賠60萬元。