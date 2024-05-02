行政院日前宣布，已提名現任國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗為主委，加上台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯及NCC平台事業管理處處長詹懿廉共4人名單函送立法院審查。對此，前立委郭正亮斷言，國民黨會將名單退回，也會修法把舊委員可續任的規定改掉。

前立委郭正亮昨（1）日在網路節目《下班瀚你聊》與主持人黃暐瀚針對NCC委員人事案進行討論。黃暐瀚提到，目前NCC的陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁4位委員將7月31日任期屆滿，因此行政院提了包括翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯以及詹懿廉4人擔任新委員，並由翁柏宗接掌主委一職，目前正函送立法院審查。黃暐瀚進一步說道，據NCC組織法第四條第五項，若委員屆期已滿，無法出現新委員，舊委員將繼續延任。

對此，郭正亮表示，國民黨一定會針對NCC組織法第四條第五項進行修法，一定不會通過NCC新任委員的名單審查，且在7月31日前完成修法，應該是來得及。郭正亮強調，國民黨一定要先修法，讓NCC還沒改選前就處於停止運作狀態，國民黨的修法要修到這種程度才有意義，否則就是現任繼續運作，「我若是國民黨，一定修法修到NCC無法運作」。

另外，傳出翁柏宗是某位媒體大亨喜歡的人選，原定的主委劉柏立才會被幹掉一事，郭正亮直言，可見那位媒體大亨跟新潮流有多密切，且跟行政院副院長鄭文燦、民進黨立委蔡其昌都很熟，「這個媒體不是《三立》」。