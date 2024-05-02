新北一名何姓男子與張女是夫妻，婚後育有3名子女，原本家庭相處融洽，但2014年起，張女就不願同房，甚至離家居住，夫妻間關係趨於冷淡，不料，2021年張女藉故爭執，竟從張女言詞發現，養了10年的小兒子，竟然不是他親生的，何男憤而提告林姓小王求償100萬元。

法院審理，何男指控，張女代理小兒子對他提起否認親子關係之訴，於2022年8月3日送臺大醫院的DNA鑑定報告，結果顯示小兒子的生父確認是林男，王女並告知他的父母此事，想要迫使他簽屬離婚協議，此舉讓他顏面無存，名譽受有重大損害。

林男辯稱，何男早已知道小兒子非他所親生，當年何男與張女因雙方感情不睦，於爭吵是否離婚時，張女就已告知何男，小兒子是與他所生一事，何男當時氣憤之餘，更揚言既然如此，更不會與張女離婚，想要造成她的痛苦，足以證明，何男早於2年前，已知他侵害其配偶權一事，已經超過請求權時效。

林男還說，認識張女時，張女告知她是單身並無婚姻關係存在，他就不疑有他，開始與女發生性行為，並非故意或過失侵害何男之權利。法官認，林男辯稱不知張女有婚姻關係存在，並未做出相關舉證證明，林男所說難以採信。

且何男的女兒作證，林男是為媽媽的朋友，在弟弟出生前，媽媽與林男曾帶他們家的2名子女一同出遊。足證林男與張女交往時，已知張女育有2名子女，任何人均可合理推論，張女應有或曾有婚姻關係存在。

法官審酌，林男不法侵害人格權，現職為外送員，其所為侵害何男之配偶權，並破壞何男與張女之婚姻關係，危害家庭生活圓滿安全及幸福，造成何男精神痛苦等。日前依法判決，何男請求林男賠償100萬元，應屬適當。可上訴。