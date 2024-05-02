南韓人氣女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa，自去年7月被爆出疑似與LVMH三公子弗雷德里克阿諾（Frédéric Arnault）戀愛後，兩人的私下互動都被外界放大檢視；如今兩人再被目擊，現身法國巴黎的美術館外逛花園照片，引起不少粉絲熱議。

一名網友近日在社群分享Lisa和弗雷德里克阿爾諾，一起現身法國巴黎羅丹美術館外的照片。可見Lisa以灰色大衣下身搭配牛仔褲，臉上沒有墨鏡及口罩遮掩，弗雷德里克阿爾諾則是穿著黑色外套與白色褲子。而兩人手上都拿著一隻冰淇淋，一前一後在花園中散步，私下互動全被拍。

然而，文中該網友透露，自己在散步時，發現「旁邊有個女生拿著冰淇淋在拍照，她轉過頭時，我跟她對上了眼，發現對方就是Lisa，身邊還有一位相當眼熟的男子」。

Lisa和弗雷德里克阿爾諾被目擊在美術館散步吃冰淇淋。（圖／翻攝自推特）

事實上，兩人自緋聞被爆出後，先後被目擊在法國、義大利、美國、泰國等國家同框，先前弗雷德里克阿諾還曾被發現紫色手機殼後方印有Lisa的名字，連Lisa的手機殼上也有疑似Frédéric Arnault名字縮寫的字樣，引發外界討論，不過雙方始終未對戀情做出正面回應。