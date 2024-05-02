早上做愛好？還是晚上做愛好？性治療師童嵩珍表示，就臨床上，男生會喜歡早上做愛，女生則偏好晚上，不過，實際上還是「和諧性愛」最重要，曾遇人夫總是在一早把妻子吵醒愛愛，甚至會猴急地用口水當潤滑液，只求快速完事，讓妻子非常痛苦，認為自己只是「洩慾工具」。

童嵩珍在YouTube頻道指出，常被網友敲碗詢問，「早上做愛好？還是晚上做愛比較好？」臨床上來看，男生是會喜歡比較早上做愛，因為早上做愛，男生可以利用晨勃發揮硬度，女生比較會喜歡晚上做愛，因為晚上做愛，她可以表現自己的深情款款，還有柔情似水，且兩人都在洗完澡後，沒有任何汙染下做，女生會比較喜歡這種比較乾淨的狀態。

不管早上做或晚上做，童嵩珍表示，和諧性愛最重要，曾有一名人妻，老公喜歡早上性愛，她每次都一大早被吵醒，且在未到「情到濃度還很濕」的狀態，老公就急著以口水或其它東西當潤滑液，她在還沒有完全清醒的狀態，被配合辦完事，認為自己只是一個洩慾工具。

童嵩珍表示，像上述情況，男女間可以進行討論，例如女生可告訴男生，可不可以用其他方式，例如用撫摸方式叫醒自己，喚起性慾後再做愛；如果是晚上 也可以用類似方式，女生晚上情緒比較好，男生比較累，女生可以先為男生按摩，讓老公比較有情慾進入壯況。

童嵩珍也提醒，女生千萬別把做愛的壓力全推到男生身上，認為自己只要躺著，男方要一手包辦前戲、中戲、後戲、持久、硬度、滿意度，如果都是這樣，沒有一個人能持久的。