台灣所得分配不均，貧富差距擴大現象越來越嚴重，財信傳媒董事長謝金河以「台灣的新財富效應」為題撰文指出，台灣擁有法拉利密度世界第一，由於台積電一個人武林效應擴散，除了半導體相關產業，很多設備廠、相關供應商也都跟著台積電致富，這是台灣第二波財富大浪，這兩個大浪都抓到的人堪稱是「人上人」。

謝金河表示，根據主計總處公布民國110年家庭財富分配統計，台灣最高所得的20%家庭淨資產是最後20%的66.9倍，對照上一次公布在民國80年的16.8倍，這個貧富差距實在很嚇人，而且這個還是三年前的數據，現在如果再調查一次，這個數字一定更嚇人。

「台灣從1990年以來，出現兩次財富重分配大浪，一個是過去30年，有去大陸投資的，跟沒有去大陸投資的，拉出很大差距。」謝金河提到，在大陸經濟大奔馳的年代，很多台商在大陸狂賺百億，甚至千億的人很多，這個是拉大差距的第一波大浪。

至於這一次則是半導體帶來的新財富效應，謝金河強調，凡是台積電建廠所到之處，房地產都跟著飆漲，這個現象從台中、台南、高雄到嘉義，而且，台積電效應還外溢到日本熊本。

謝金河分享，最近中信金集團公布台灣擁有10億資產的有錢人逾7000人，而且，愈來愈增加，這也顯現在豪華跑車上，去年法拉利在台灣售出逾1300輛，4年成長一倍，用全球占比來看，台灣擁有法拉利密度世界第一，最近保時捷公布第一季銷售業績，全球衰退4%，台灣反倒逆勢成長19%。

根據法拉利的執行長撰寫報告，稱台灣的法拉利熱效應主要原因是「台灣不少人因晶片熱潮致富」，謝金河分析，台積電一個人武林效應擴散，除了半導體相關產業，很多設備廠、相關供應商都跟著台積電致富，這是台灣第二波財富大浪，這兩個大浪都抓到的人堪稱是「人上人」。