談「台灣資本1949~台商學」

「一開始我以為是本很冷門的書，沒想到會引起共鳴」，許作名說，這本書有兩個元素：一個是學術界想看台灣資本市場的發展歷程，第二是企業界，特別對二代接班議題非常有興趣，當然也有同業想看永佳捷公司到底想幹什麼、做什麼。他也透露，這本書甚至引起美國哈佛大學商學院的關注，已經談論列入商學院的教科書，也在談9月列入案例教學，但這還要到波士頓一趟進行口試。

這本書從1949年國民政府撤退來台說起，探討台灣資本市場發展歷程，也作了一些小評，其實很多人是有興趣的。接著是1989年天安門事件，外資許多企業撤離中國，卻只有台灣跟香港企業反向投資衝進大陸，讓很多外國人不理解，學術上也沒專門的研究，說明當年台灣資本非理性的投入中國大陸，是怎麼回事。然而中國大陸在1992年鄧小平南巡，重啟經濟改革開放，隨即造就了當初進入大陸的台商，也孕育許多商機和發展前景，尤其中國2001年加入WTO，書裡都有一一說明。

當然，台商西進淘金浪潮中，書中談到很多因素、父系宗族認同（Patriarchal Clan)、民族情感、語言與生活習慣等，書中也談到之前服務的永大機電（永大電梯）誕生於台灣，然後前進中國大陸打拼過程，以及中國大陸房地產發展與電梯產業的情況。很多上海的同業朋友與同事，耳聞此書都打電話來詢問如何能買到，他們說在電梯界待了這麼久，卻不知道有這麼多故事，尤其是2005～2006年與2017～2018年那時候的曲折經歷。

談股東行動主義

企業發展豐富了，有肉了，就有人來搶食，這是第三章的重點-野蠻人覬覦下的資本。永大的成長過程，反映出台灣家族企業與國際集團公司合作的成功案例，從OEM到創新自有品牌行銷海外，例如上海永大如何在中國市場建立自己的地位。

然而上海永大蛻變成中國大陸市場的前列，卻面臨著競爭對手想收購的威脅。從許氏家族抵抗日立，引進奧的斯電梯救援，到後來家族間的矛盾對立，最初心思單純的想與台灣寶佳機構合作，對抗外國集團公司，來實現「台灣企業、台灣人來經營」的理念，最後卻演變為美國、瑞士、日本、台灣等企業的大爭奪。

寶佳機構在這場永大併購戰中，是日立之外主導永大經營權的重要行動方，但卻被外界誤解為「禿鷹」角色覬覦永大。許作名特別再次澄清，寶佳機構本來就是永大的客戶，在投資市場上雖有「股東行動主義者」的稱號，他們的入股是長期的，期待與經營層做資源整合，增進股東穩定的長期回報，當然也是為了提高投資獲利，股東行動主義在外國司空見慣，案例頗多，最近金管會也鼓勵股東行動監督不是嗎？跟市場上所謂禿鷹，為了短期瓜分公司圖謀不軌有本質上的區別，行動主義對於持股極低的個別家族企業，家族經營層當然會敏感與焦慮。