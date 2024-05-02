邁達特近年三箭齊發經營三大公有雲。為了積極拓展AWS服務，設有領先業界、全年無休7×24的MSP託管維運中心，可提供客戶從架構面、效能面、服務面、資安面的整體託管與監控。Microsoft Azure團隊持續大幅累加Azure OpenAI專案數量；子公司聚上雲Google Cloud 團隊則精耕SAP on Google Cloud和SAP資料堡壘計畫。

曾文興表示，面對持續增長的雲端和AI紅利，邁達特除了將更擴大MSP雲端服務代管範圍，提供AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Akamai等雲服務託管，亦將發揮雲地整合專長本色，會更密切與各大代理原廠合作，有效整合既有IT技術團隊和子公司資源，提供客戶更全面的上雲、備份、災難備援、雲地整合等現代化ICT解決方案，以及一站式購足的AI、大數據分析及K8s與DevOps等客製化整合服務。