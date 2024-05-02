1名司機2日上午8時30分左右，前往公園路某餛飩店送貨，發現1名長者倒臥在店內1樓樓梯下方，隨即報警處理，警消到場時，發現死者是71歲住2樓的余姓老翁，明顯死亡，目前排除他殺，進一步釐清案發原因中。
中正一警方獲報，公園路某餛飩店1樓有人倒臥，警消到場時發現對方已經死亡，初查是住2樓的余姓老翁，余曾有小中風病史，不排除是早上下樓時突然身體不適，導致意外發生，詳細死因仍有待相驗確認。
1名司機2日上午8時30分左右，前往公園路某餛飩店送貨，發現1名長者倒臥在店內1樓樓梯下方，隨即報警處理，警消到場時，發現死者是71歲住2樓的余姓老翁，明顯死亡，目前排除他殺，進一步釐清案發原因中。
中正一警方獲報，公園路某餛飩店1樓有人倒臥，警消到場時發現對方已經死亡，初查是住2樓的余姓老翁，余曾有小中風病史，不排除是早上下樓時突然身體不適，導致意外發生，詳細死因仍有待相驗確認。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。