1名司機2日上午8時30分左右，前往公園路某餛飩店送貨，發現1名長者倒臥在店內1樓樓梯下方，隨即報警處理，警消到場時，發現死者是71歲住2樓的余姓老翁，明顯死亡，目前排除他殺，進一步釐清案發原因中。

中正一警方獲報，公園路某餛飩店1樓有人倒臥，警消到場時發現對方已經死亡，初查是住2樓的余姓老翁，余曾有小中風病史，不排除是早上下樓時突然身體不適，導致意外發生，詳細死因仍有待相驗確認。