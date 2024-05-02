據觀察者網引述美國財政部網站消息，當地時間5月1日，美國政府以「涉嫌支持俄羅斯軍工、能源發展」為由，宣佈對來自數十家企業的近300個目標實施制裁，其中包括20家位於中國大陸和香港的中國公司。

美國官方新聞稿顯示，美國財政部和國務院總計瞄準近300個制裁目標，「針對的是俄羅斯軍事工業基地、化學和生物武器項目，以及幫助俄羅斯獲取武器或國防相關生產關鍵投入的第三國公司和個人」。

美國新一批制裁目標分別來自20家位於中國大陸和香港地區的中企，以及數十家來自俄羅斯、土耳其、亞塞拜然、比利時及其他國家的企業和個人，涉及衛星導航、船運、無人機採購、國防等領域，「旨在打擊俄羅斯通過第三國規避制裁的行為」。

路透觀察，這是美國在對俄制裁措施中，迄今為止針對中國企業最廣泛的行動之一。

美國財政部長葉倫稱：「財政部一直警告，為俄羅斯戰爭提供物質支持的企業將面臨嚴重後果，而美國今天正在實施這些措施。」據她所說，此舉「將通過打擊俄羅斯的軍事工業基地和幫助其供貨的逃避網路，進一步擾亂和削弱俄羅斯的戰爭努力」。

美國務院還暗示，可能將公布更多旨在削減俄羅斯與中國等國貿易的措施。聲明稱：「美國將繼續利用掌握的工具，破壞第三方對俄羅斯軍工基礎的支持，並限制俄羅斯利用國際金融體系進一步發動對烏戰爭。」

此外，美國國務院還將制裁目標鎖定在與俄羅斯反對派領導人納瓦利內之死有關的三人。今年2月，納瓦利內在獄中身亡，以美國為首的北約及歐盟多國在「表示哀悼」的同時，將矛頭對準普丁政府，並發動了新一輪對俄制裁。但來自烏克蘭和美國的情報均顯示，俄方可能並未計劃殺死納瓦利內。

據路透和香港《南華早報》消息，中國駐美國大使館發言人當天回應稱，中方堅決反對美方非法單邊制裁，中俄間正常的經貿往來符合世貿組織規則和市場原則，不針對任何第三方，不應受到任何干涉和脅迫，中方將維護中國企業的合法權益。

「中國既不是烏克蘭衝突的始作俑者，也不是衝突的一方，從未向任何一方提供過致命武器或裝備，」該發言人強調，「我們從不煽風點火、不謀私利，更不會接受當替罪羊」。

針對美國不斷攻擊中俄經貿關係，中方已多次就此闡明立場。中國外交部發言人林劍4月29日曾重申，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，沒有做任何拱火澆油和趁機漁利的事情。

林劍指出，中方立場坦坦蕩蕩，即勸和促談、政治解決。必須指出的是，中方在平等互利基礎上，和包括俄羅斯在內的世界各國，展開正常的經貿往來的權利不應受到干擾和破壞。美方一邊源源不斷地向烏克蘭提供武器彈藥，一邊又對中俄的正常經貿往來進行無端的指責，到底是誰在烏克蘭問題上拱火遞刀，事實一目瞭然。

林劍強調，中方正當合法權益不容侵犯，敦促美方停止抹黑施壓、甩鍋推責，停止對中國企業濫施單邊制裁，真正為早日結束危機發揮建設性作用。