潘虹恩翻攝

闖紅燈釀禍！台中市北屯區30日清晨約6點半發生交通事故，黑色轎車行經北屯路與僑孝街口左轉時，遭藍色轎車撞上，致黑車駕駛黃女受傷送醫；經調查，藍車駕駛藤男有酒駕及闖紅燈情事，警方依公共危險罪嫌送辦。

51歲黃姓女子30日清晨6時32分許行徑北屯區北屯路與僑孝街口欲左轉時，31歲藤男也駕車沿北屯路往松竹路方向直行，闖紅燈撞上黃女車輛，造成黃女擦挫傷，送醫救治。

台中市警察局第五分局表示，藤男駕駛經檢測有酒駕超標及闖紅燈情事，警方將其依公共危險罪等逮捕偵辦；詳細肇事原因由交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，飲酒後切勿駕車，並提醒駕駛人應遵守交通號誌及法規，避免危害其他用路人行車安全。

據悉，去年6月豐原發生「凌虐男童致死案」，1名父親虐打6歲兒後將其帶去泡澡，造成男童傷重溺斃送醫不治；黃女正是該案社會局委任律師，事故發生後，她更表示，在車禍中逃過死劫「是男童在天保佑」。

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