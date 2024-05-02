東區季後賽首輪昨日七六人與尼克的第五戰，馬克西在最後28秒兩顆三分球連得7分的驚天表現幫助七六人追平比賽，進而在延長賽擊敗尼克，將系列賽追成2比3。然而NBA的裁判報告今天出爐，直指馬克西再完成「四分打」之前已經先走步違例，裁判並沒有響哨，倘若這個哨音一響，七六人就不會有機會追平甚至贏得比賽，而尼克就能直接晉級。

這場比賽相當戲劇化，尼克在正規賽最後28.2秒的時候取得6分領先優勢，原本以為大勢底定，沒想到馬克西在倒數25秒於三分線外出手破網，並且造成對手犯規，站上罰球線完成「四分打」，將落後分數縮小至2分差距，緊接著尼克球員哈特2罰1中，給了七六人機會，馬克西隨後一記特大號三分球追平比數。

延長賽馬克西又投進三分球以及罰進兩球，七六人最終以112比106驚險擊敗尼克，在沒有退路的情況下延續了生機。

不過，NBA對於這場比賽的裁判報告顯示出現4次誤判，當中3次對七六人有利，最關鍵的就是馬克西在完成四分打之前已經走步違例了，按道理球權應該判給尼克，倘若這個判決成立，尼克就能穩操勝券，並且以4比1的系列賽晉級東區四強，可惜裁判的誤判讓這個系列賽恐怕生變。