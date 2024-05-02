據新華社報導，從梅州市有關方面獲悉，5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11＋900米附近發生高速公路路面坍方災害。至5月2日早上5時30分，已發現23輛車陷落，36人死亡，30人受傷（無生命危險）。
路面坍方發生後，廣東省委、省政府高度重視，調集精銳專業力量，全力以赴做好搶險救援、傷員救治、善後處置、風險排查等各項工作，並防止發生次生災害，保障救援安全。目前，省、市選派最強醫療專家，開展多學科會診，全力做好傷者救治。災害處置和善後處置工作正在有序進行中。
據新華社報導，從梅州市有關方面獲悉，5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11＋900米附近發生高速公路路面坍方災害。至5月2日早上5時30分，已發現23輛車陷落，36人死亡，30人受傷（無生命危險）。
路面坍方發生後，廣東省委、省政府高度重視，調集精銳專業力量，全力以赴做好搶險救援、傷員救治、善後處置、風險排查等各項工作，並防止發生次生災害，保障救援安全。目前，省、市選派最強醫療專家，開展多學科會診，全力做好傷者救治。災害處置和善後處置工作正在有序進行中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。