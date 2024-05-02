403強震重創花蓮觀光，1個月內已超過1300起餘震，民眾不敢到花蓮旅遊，花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，當地民宿業住房率剩下約1成，情況比新冠肺炎疫情期間嚴重；學者推估，至今年年底，花蓮觀光產值損失約80億元。

張志翔指出，目前花蓮縣內民宿業的住房率僅約1成，情況比疫情期間嚴重，為了提振觀光，已邀業者產業座談，4月18日行政院會議中也提出增強花蓮國內外旅遊的策略。

根據《CTWANT》報導，靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，以2023年花蓮縣的旅宿業營運為基準，計算家數、房間數、住用率、平均房價等，住房收入少了30億元；再以2022年國內旅遊每人各項旅遊支出計算，若住宿損失30億元，按比例推估，各類損失包括交通14.6億、餐飲19億、娛樂4.1億、購物11.36億，整體損失約80億。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐喊話，希望相關資源與經費能集中火力在花蓮，這是業者「救命錢」，盼讓東部觀光產業能盡快復甦。