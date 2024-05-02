高通公布第二財季（截至3月24日）營收年增1%，為93.9億美元，大致符合市場預估的93.5億美元。經調整後每股盈餘年增13%，為2.44美元，優於市場預估的2.33美元。

包括智慧手機、汽車和物聯網晶片的QCT部門營收年增1%，為80.3億美元。負責專利授權的QTL部門營收年增2%，為13.2億美元，均大致符合市場預期。

高通預估第三財季營收介於88億～96億美元、經調整後每股盈餘介於2.15～2.35美元，其中值均優於市場預估的營收90.6億美元、經調整後每股盈餘2.18美元。

第二財季智慧手機晶片營收年增1%，較第一財季的年增16%大幅放緩，但高通表示，本財年上半年度在中國的智慧手機晶片銷售額大幅成長40%，反映出公司的競爭優勢，並顯示需求出現復甦跡象。中國的Android手機市場已經復甦，當地消費者開始轉而購買具AI聊天機器人功能的手機，儘管價格較為昂貴。

高通在法說會上表示，本季手機晶片部門整體營收可能減少，年跌幅約在中間個位數百分比，但也強調這是傳統淡季所致，這段時間不會發表新的智慧手機。

執行長Cristiano Amon表示，高通營運持續成長及產品的多元化令人振奮，例如QCT車用晶片營收連續第三季創新高、Snapdragon X 平台即將推出，以及多個產品項目引進先進的AI功能等。

第二財季車用晶片事業營收年增35%，為6.03億美元，高通看好第三財季可望維持2位數百分比成長率。

IDC分析師Phil Solis在談到高通面臨華為旗下海思半導體的競爭時表示，中國智慧手機市場正在復甦且正在轉向高階手機，雖然海思因華為去年推出5G旗艦機而奪得部分市占，但整體市場正在擴大，尤其是高通主要收入來源的高階領域。