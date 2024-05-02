美國時間周三，道奇與響尾蛇之戰，球星大谷翔平並未先發出賽，這也是大谷本季首次未先發，此前32場比賽都先發上陣，外界擔憂大谷連續出賽太勞累，對此，道奇總教練羅伯茲回應，大谷可能在比賽後段上場代打。

針對大谷翔平本季首度未先發，羅伯茲表示，由於明天球隊休兵一天，這樣大谷能獲得兩天的休息，「大谷已經每天都在打棒球了。」儘管如此，羅伯茲不排除在比賽後段讓大谷上場代打。

道奇近期的賽程相當硬，客場9連戰從華盛頓開始，三連戰之後飛到加拿大與藍鳥交手，再轉到鳳凰城作客響尾蛇，大谷前一役5打數雖有1安打演出，但苦吞3次三振。

大谷4月份仍維持不錯手感，打擊率高達3成52、上壘率4成20、長打率6成86，外帶7轟17分打點。不過大谷得點圈熄火的問題尚未改善，本季至今得點圈打擊率僅1成84，壘上有人打擊率則為2成65。

先前羅伯茲也曾建議大谷，得點圈有人時應該縮小好球帶，如果能更有紀律會變得很可怕，因為大谷是能夠一棒改變比賽走向的好選手。