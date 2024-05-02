五一勞動節即將到來，你的工作屬於「上班打卡制，下班責任制」嗎？對此，yes123求職網，特地進行「職場爆肝壓力指數與勞動節願望調查」，了解大家的職場現況，《房產溫度計》也透過關鍵字調查「加班問題」，看網友討論什麼話題！

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近半年（2023/10/30~2024/04/29）討論「加班問題」，網友探討加班費、工時、時數、壓力、人力、主管、休息等熱門關鍵字，網友表示「我沒有辦法忍受常態性加班」、「以台灣來說，一般中小企業70%以上都沒加班費吧」、「薪資如果可以接受又有實報加班費，我覺得還過得去啦」、「加班的成本是時間，獲得的報酬是加班費」、「都是有特別的專案需要執行的時候才會給加班費，平常事情做不完應該沒辦法XD」、「我們是責任制，沒有加班費」、「大部分加班都當責任制，報了公司也不會給加班費」。

工時認定灰色地帶！54.1%成下班責任制苦主

工作制度為責任制的比例有多高？根據yes123求職網針對加班天數與無酬加班的情況進行調查，結果顯示，勞工每週平均加班時數為2.3天，等同一個月內大約加班9.2天，其中有15.5%指出平均一天加班5天以上，幾乎達到天天加班的程度，僅有20.8%的人表示幾乎沒在加班；回顧過去一年中，高達82.3%表示曾「無酬加班過」，換算下來，勞工預估自己平均等同少領5333元的加班費，如果以「官方經常性薪資」46017元計算，那些無酬加班的員工實際上相當於月薪縮水11.6%；再以「全體受僱就業者」928.6萬人估計，可能有高達764萬人屬於「白工功德族」。

台灣有不少人即使下班也無法好好休息，隨時處在on call狀態，調查就顯示，69.7%的人下班或休假時，手機是24小時開機待命。下班後曾透過手機繼續處理工作者，則多達93.8%，等於「變相加班」。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，所謂的「責任制」工作，其實政府有明確規範，適用於「勞基法第84條之1」，然而，調查發現許多勞工可能變成了「責任制濫用」的受害者，楊宗斌進一步表示，有些勞工可能處在「工時認定的灰色地帶」，這意味著某些雇主利用打卡控管員工出勤的同時，出於節約人事成本的考量，不願支付加班費，卻要求員工必須負責完成所有工作才能下班，楊宗斌擔憂地認為，這不僅損害了勞工的權益，還可能因為缺乏足夠休息而導致過勞問題。

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