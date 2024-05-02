陳姓女子與阿國（化名）是夫妻，阿國因吳女向他推銷直銷產品而認識，不料，2人竟發生外遇，在電影館及汽車旅館等地，共有3次婚外性行為，此事遭吳女的郭姓前夫發現，並要求200萬元遮口費，因阿國只湊到50萬元，郭男就打電話和傳訊息給陳女揭露，陳女最後憤而提告吳女求償100萬元。

法院審理，陳女指控，郭男將阿國與吳女偷腥的是告知後，她追問後，阿國迫於無奈，才坦白承認與吳女間的婚外情事實。在2022年5月9日知悉2人曾發生性行為後，她的身心十分受創，常常失眠流淚，2022年10月需到身心診所治療。他們的婚姻關係瀕臨破裂，經婆婆勸說及阿國再三道歉求和，念及子女2人均尚年幼，才勉將未離婚。

吳女辯稱，若法官認為他有與阿國發生性行為，則因陳女與阿國間的婚姻契約並不拘束第三人，我國現行法規範，並無法推論出「配偶權」之概念，配偶是一段關係之稱呼，而非植基於個人主體地位之權利，更不應該在通姦罪除罪化後，假借民法損害賠償的外衣，恣意侵害第三人之財產權。

阿國作證時指稱，他坦承，婚姻關係中外遇對象僅吳女1人，與吳女有3次性器接合行為。

法官檢視阿國與吳女的對話紀錄，吳女：「出門了嗎？想你。可是今天要上班。」阿國：「特斯拉被我老婆定位了，我想去找你？」吳女：「那怎麼辦？你不能亂跑，不能改設定嗎？」阿國：「晚一點去找你，只能去烘爐地….去旅館馬上被抓包」

阿國：「生日快樂！愛你！」吳女：「哈哈，你記得~~我想你會忘記的」阿國：「3/10你生日啊！我選車牌一直找不到0310」，吳女：「你少來厚；最好敢！」

法官認，侵害人格權之非財產上損害賠償（慰撫金），除在損害之填補外，並具有慰撫之作用及預防之機能。法官審酌，吳女顯然欠缺面對自己錯誤行為之態度，足以對陳女造成二度傷害，其所為侵害基於配偶之身分法益，實屬情節重大。

法官認，吳女與阿國的外遇情事，在陳女發現之前，已主動終止。日前依法判決，認陳女請求吳女賠償其精神上損害賠償100萬元，容屬過高，應以30萬元為合理。可上訴。