聯盟戰績最佳的塞爾提克，不但擁有傲人的雙探花，如今又多了一個懷特，三巨頭2日聯手攻下66分，帶領綠衫軍118比84狂贏熱火34分，以4比1的系列賽比數晉級東區四強。

隊史擁有17座總冠軍的塞爾提克，與湖人並列NBA最輝煌歷史的球隊。本季綠衫軍以神勇之姿拿下全聯盟最佳戰績，並且以東區龍頭闖進季後賽，首輪面對上賽季險些上演老八傳奇的熱火，然而邁阿密大軍這次少了吉米巴特勒與洛齊爾兩大將，即便有「鬼才」使波斯查也難有作為，僅在第三戰扳回一城。

此役，塞爾提克首節就攻下41分，取得18分領先優勢，打完三節領先32分，也讓比賽提前進入垃圾時間，滿場綠衫軍球迷提前喜迎晉級。

塞爾提克全場投籃命中率高達54.5%，16顆三分球、56籃板、23助攻，所有攻防數據都遙遙領先熱火，酣暢淋漓地贏得勝利。

綠衫軍在少了波爾金吉斯的狀態下依舊不給對手任何機會，三巨頭傑倫布朗25分、6籃板，懷特25分、5籃板，塔圖16分、12籃板。