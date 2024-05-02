中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今年三月宣布韓籍成員李丹妃、邊荷律加入，引發球迷關注。近期啦啦隊正在籌備2024女孩卡，而今年的主題是「夏日泳裝」，因此所有成員都需換上泳裝進行拍攝，不過邊荷律卻在拍攝時，向經紀人反映泳裝不合身。

中信兄弟啦啦隊的經紀人乖姐1日在限時動態分享，啦啦隊拍攝女孩卡的插曲。其中邊荷律透過翻譯表示，自己的泳裝不合身，但她看完後看不出哪裡不合身，邊荷律則解釋：「胸前的肉肉很明顯！」而在一旁的女孩無奈直呼「呃......我也想要很明顯耶！」讓乖姐忍不住笑說：「為什麼我的女兒們這麼可愛！」

中信兄弟啦啦隊的經紀人乖姐分享，啦啦隊拍攝女孩卡的插曲。 （圖／擷取自乖姐IG）

然而，事後邊荷律也在社群上分享當時的側拍照。可見邊荷律綁著可愛的雙馬尾，頂著精緻妝容，穿著鮮黃色的連身泳衣裙；胸前較低剪裁加上皺褶設計，襯托出邊荷律的好身材。許多網友看了大讚「已經開始存錢了」、「完蛋了頭又暈了」。而她嘟嘴的小表情，更讓粉絲直呼「太可愛了」。

事實上，邊荷律在文中透露，因為拍攝當下突然下大雨，所以她其實非常擔心拍出來的效果不好，但因為工作人員都淋著大雨認真拍攝，所以在大家得努力之下，拍出來的成果自己非常滿意，「大家可以期待一下2024的女孩卡唷！」