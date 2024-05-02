一名50多歲女子，常因腿部有傷口就醫，醫師問診後，發現她其實是糖尿病患者，腳一癢就搔抓，又因血糖高，傷口癒合差，雙腿永遠遍佈如紅豆冰般密密麻麻的傷口，甚至潰爛，「皮膚就像泡在糖水裡」。醫師建議糖尿病患若忍不住了甜食，吃完後最好做超慢跑或散步，以促進血糖進入肌肉裡，讓血糖更平穩。

皮膚科醫師胡宜萱上「醫師好辣」節目中時拿出上述女子腳部潰瘍的照片，在場來賓一陣驚呼，直呼好可怕。胡宜萱指，這名女子自知有糖尿病，卻沒有好好吃藥控制，飲食也不忌口，常常因腳部有潰瘍性傷口來求診。

胡宜萱指，女子只要腳一癢就去抓，細微的傷口，都因血糖高而潰瘍，久久無法癒合，她問女子糖化血色素大概控制在多少？女子回不清楚，其實女子自知有糖尿病，但沒有好好控制，1個月的藥，可拖到3個月才吃完，因此，有次她叮嚀女子下次回診前，一定要去抽血，回診時告知她糖化血色素的數值。

後來女子回診，告訴胡宜萱，自己的糖化血色素值將近到9%（正常值在4.0%-5.6%），胡宜萱說，她嚇了一跳，當場警告女子，「這樣子是非常高的，你的血管、皮膚就像是泡在糖水裡」。

「我們皮膚很脆弱，很容易出現一些小小的傷口，沒有照顧好的話，就會變成潰瘍，湯湯水水的，變成很深的傷口，裡面的脂肪組織，甚至都會曝露出來，嚴重的話，就是蜂窩性組織炎。」

胡宜萱說，有要求女子飲食要控制糖份，但女子就覺得說吃東西就要開心，早餐習慣吃麵包，覺得快又方便，又愛吃很多水果，所以每一天澱粉、糖類就攝取很多，「我規勸她要忌口，但她耳根子很硬，還是常常因腿部有傷口來求診。」

減重醫師魏士航表示，原則上有血糖高問題的人，會建議盡量不碰甜食，但若真的忍不住，建議選減糖或代糖點心，減糖不是沒有糖，代糖不是完全無害，畢竟殺傷力比較低，愛吃蛋糕者，可選較低糖的戚風蛋糕，甜點則考慮茶凍、仙草、愛玉，且盡量加少一點糖，或是是用代糖。

此外，吃甜食前先喝點水，吃完後30分鐘到1個小時，多讓肌肉去活動，例如做超慢跑或去散步，走走晃晃，站著都比坐著好，可以讓血糖比較容易進入肌肉裡，血糖比較平穩，也比較不會產生脂肪。