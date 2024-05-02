陳小春夫妻日前帶著7月將滿11歲的長子Jasper包機出遊，應采兒在路上問兒子傳統節慶和歷史問題，想不到Jasper只知道中秋節，讓應采兒摀嘴吐槽：「好丟臉！」

應采兒1日在抖音上傳一家三口從上海飛去澳門旅遊的影片，Jasper興奮地在座位上搖頭晃腦，陳小春制止時，應采兒馬上說：「沒關係，總得有人開心。」母子倆還在待機時俏皮地跳舞。

應采兒接著問兒子有沒有喜歡的女生，Jasper老實地點頭，應采兒大笑後再問兒子喜歡的定義是什麼？Jasper神回覆：「她覺得我煩，我覺得她煩」，應采兒精闢地分析：「那可能就是婚姻！」相當幽默。

抵達澳門後，應采兒在車子上又問Jasper澳門在哪年回歸、大陸除了農曆新年還有那些傳統節慶等；看到兒子有些不知所措，陳小春用手勢狂暗示，Jasper雖驚險答對澳門回歸那題，但被問到：「吃粽子那個是什麼（節慶）？」、「掃墓是什麼節？」均陷入沉思，只答得出中秋節，應采兒大為震驚，摀嘴吐槽：「好丟臉！」

Jasper不知端午節。（圖／應采兒抖音）

Jasper不知清明節。（圖／應采兒抖音）

應采兒再問兒子哪裡人？Jasper秒回中國香港人，但不知祖籍，陳小春則解答：「惠州在廣東（省）。」影片曝光後，吸引大批網友留言：「他覺得我煩我覺得她煩，哦那可能是婚姻，哈哈真相了」、「但是，Jasper能脫口而出中國人，就是采兒姐和小春哥平時教的好啊，甚至強調祖籍」。