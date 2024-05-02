網傳台南選務人員作票 調查局宣布破案逮1嫌(調查局提供)

網傳台南選務人員作票 調查局宣布破案逮1嫌(調查局提供)

網傳台南選務人員作票 調查局宣布破案逮1嫌(調查局提供)

調查局資安工作站2日表示，去年總統及立委選舉開票期間，網路社群平台大量流傳多部指稱選務人員作票、選務不公等不實影片，其中影射台南市東區第1340號投開票所選務人員作票影片，經鑑識後發現係剪接不同時序之影像，故意呈現「唱票員喊1號、記票員畫記2號」不實畫面，已查出是台南市李姓民眾剪輯後發布，將依《總統副總統選舉罷免法》等罪、移送台北地檢署偵辦。

調查局表示，北檢檢察官指揮調查局資安工作站偵辦，經溯源調查，確認該不實影片係出自台南市李姓民眾TikTok帳號，今年4月22日約談李姓民眾到案，李男坦承確剪輯合成「唱票員喊1號、記票員畫記2號」之影音，並公開發布至個人TikTok帳號、YouTube頻道帳號及大陸抖音帳號，肇致大量網民觀看後心生不滿，甚至進一步遭轉傳至Dcard、Facebook及YouTube等社群平臺激化網路聲量，並產生諸多攻擊言論。

調查局認為，李男犯行足以致生損害中選會與選務人員之名譽，並嚴重傷害國人對選舉公正性之信賴。

調查局重申我國總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及刑法，均已規範製作或散播選舉相關不實訊息須負刑事責任，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息確實查證，切勿任意製作或轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。